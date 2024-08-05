Массовое ДТП произошло возле Золотой Нивы в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска столкнулось несколько автомобилей — один из них завалился на бок.

Как сообщили подписчики Телеграм-канала «Инцидент Новосибирск», массовая авария произошла возле дома №253 по улице Бориса Богаткова, рядом с перекрестком вечером 4 августа.

Информации о пострадавших нет. Известно, что на место дорожного происшествия выезжали бригада «Скорой помощи» и экипаж ДПС.

В Госавтоинспекции официально столкновение до сих пор не прокомментировали.

Ранее редакция сообщала о том, что на трассе Р-256 в Новосибирской области после столкновения с грузовиком погиб 25-летний водитель автомобиля Honda Civic. По данным ГАИ, мужчина за рулем легковушки вылетел на встречную полосу, где мчался грузовой Scaniaс полуприцепом. От удара иномарку сплющило. Также травмы получил пассажир Honda, которого доставили в больницу.