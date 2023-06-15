Депутаты Заксобрания: Поручение президента о решении проблемы обманутых дольщиков не будет выполнено в Новосибирской области

О ситуации с обманутыми дольщиками сегодня шла речь на заседании комитета Законодательного Собрания региона по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. С отчетом выступил исполняющий обязанности руководителя НКО «Фонда зашиты прав граждан – участников долевого строительства в Новосибирской области» Андрей Соболев. Он рассказал, что в этом году планировались к достройке и сдаче 7 замороженных объектов. На эти цели были выделены 3,92 млрд рублей: большая часть — средства федерального бюджета, 862 млн рублей вложила региональная казна.

Ожидается, что после сдачи домов будут восстановлены в правах 1575 дольщиков.

Дом №12 в Закаменском микрорайоне в Новосибирске уже сдан. Остальные находятся в разной стадии готовности.

— В 2023 году будут сданы не все эти объекты. Будет сдан дом на Вилюйской, 6. Думаю, что октябрь — это реально. И два дома в Закаменском, 11 и 13 — это конец года, ноябрь-декабрь. Дом в Краснообске тоже будет закончен в октябре. Два объекта переносятся на 2024 год. Дом № 378/1 по Дуси Ковальчук, по нему до сих пор нет проектной документации, мы не можем провести конкурсные процедуры, так что срок завершения не ясен. Но по этому дому предварительно 22 месяца нужны для завершения. Вилюйская, 5 — очень сложный, по нему было поздно принято решение о финансировании Москвой, — рассказал Андрей Соболев.

Всего в регионе сейчас остаются незавершенными 42 многоквартирных жилых дома. Для решения проблем обманутых дольщиков, которых на сегодняшний момент около 5 тысяч человек, необходимо найти 4,5 млрд рублей. Эти средства должны пойти либо на достройку домов, либо на выплату компенсаций обманутым инвесторам.

— В прошлом году 124 проблемных дома было, сейчас 42. Мы уверенно идем к минимизации этой цифры, — настроен оптимистично министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Но поручение президента регион не выполнит, считают депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области. Напомним, до конца 2023 года проблема обманутых дольщиков должна быть решена. В правительстве региона уверены, что полгода для решения вопроса еще есть.

— Губернатором в адрес правительства и президента Российской Федерации инициатива была направлена, так как в его адрес поступило обращение Фонда обманутых дольщиков, где он уведомлял, что у него нет необходимых ресурсов, чтобы завершить те планы по удовлетворению планов обманутых дольщиков, которые имели место при планировании деятельности на 2023 год. Мы предложили решить это самостоятельно за счет региональных средств, но в дальнейшем предложили списание или зачет нашей задолженности по бюджетных кредитам с рассрочкой в несколько лет. Чисто по балансу уравновесить. Рассмотрение этого вопроса и решение поручено президентом министру финансов РФ. На сегодняшний день вопрос в проработке, — отчитался министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— Остались еще 5 тысяч человек. Это говорит о том, что мы поручение президента не выполним. Работа делается, но медленно. Но самое главное — не пресекается возможность обманывать дольщиков дальше. У нас сейчас зарегистрированы 6500 дольщиков, которые доказали свои права. А сколько у нас еще тех, которые не доказали? Некоторые еще судятся, может через год их будет 6 или 7 тысяч? — говорит депутат Законодательного Собрания региона Дмитрий Козловский.

Однако нет никаких гарантий, что армия обманутых дольщиков не увеличится в Новосибирской области.

На заседании было сказано, что последние несколько лет в регионе реальные сроки за обман дольщиков получили 30 застройщиков. Кто-то еще отбывает заключение, а кто-то уже вышел. Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский резонно заметил, что вышедшим на свободу ничто не помешает вернуться в строительный бизнес.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирский застройщик получит еще один земельный участок на Спортивной в рамках решения проблемы обманутых дольщиков.