Обитатель «Вологодского пятака»: новосибирский душегуб получил два пожизненных срока за жестокие убийства

В конце мая в Новосибирске состоялся очередной суд над жителем Новосибирска Геннадием Барсуком, на счету которого минимум 7 загубленных жизней. Одной из жертв кровавого палача стала 6-летняя девочка. За свои злодеяния сибирский душегуб получил два пожизненных срока, которых вряд ли хватит для искупления его грехов. Отбывая наказание в «Вологодском пятаке», убийца получил еще один срок за попытку избавиться от свидетеля его жестоких преступлений.

Будущий палач Геннадий Барсук появился на свет в сентябре 1975 года в Новосибирске. Склонность к жестокости и агрессии в нем проявлялась еще в глубокой юности. По воспоминаниям однокашников, «Барсук» часто провоцировал драки, а в кулачных поединках пытался напасть на оппонентов со спины. У него почти всегда получалось «выйти сухим из воды». Закадычных друзей у Генки не было, так как никто не хотел с ним сближаться — уж слишком агрессивный и непредсказуемый тот был. Конфликтов с ним все старались избегать.

Повзрослев, Барсук практически не изменился: также не пропускал почти ни одну драку, а в уже более серьезных конфликтах оставался верен своей «методе» — нападению исподтишка.

Криминальная биография у Генки началась в 15 лет: за кражи и разбой он угодил за решетку. После такого криминального почина у него начался длительный тюремный вояж — следующие статьи были за убийство и нанесение тяжких телесных, приведших к смерти человека.

Отмотав 18-летний срок от звонка до звонка, в июне 2011 года Барсук вернулся в родной Новосибирск. Однако наслаждаться свободой ему пришлось недолго. Да и не интересовала она его особо. Как говорится, сколько волка не корми… Спустя 5 месяцев после освобождения в бывшем зэка вновь проснулся кровожадный зверь, который рьяно рвался на охоту.

Не пощадил даже ребенка

5 ноября 2011 года Новосибирск содрогнулся от новости о зверском убийстве семьи с маленьким ребенком. Окровавленные тела супругов Антона и Лилии Рымшиных и их 6-летней дочери в квартире обнаружила мать главы семьи Татьяна. На телах были десятки ножевых ранений. Позже экспертиза показала, что перед смертью женщину и девочку насиловали.

На поиски преступника были подняты практически все силовики города. Одной из причин жестокой расправы следователи рассматривали прошлое убитого мужчины. Антон Рымшин — майор ГУФСИН в отставке и много лет проработал начальником отряда в одной из новосибирских колоний.

Геннадия Барсука задержали через несколько дней при попытке продать украденные в квартире своих жертв ювелирные украшения.

Во время следствия рецидивист признался в убийстве семьи, однако, преподнес свою версию случившегося.

Под видеозапись Барсук рассказал, что познакомился с Антоном Рымшиным у ночного киоска, а 4 ноября пришел к нему домой, чтобы вместе отметить День народного единства. В процессе застолья жена хозяина дома якобы стала оказывать гостю настойчивые знаки внимания, лезла целоваться. Антон вскипел, и они поругались с Барсуком. Словесная перепалка перешла в поножовщину.

— Я схватил нож, ударил Антона, ну, потерпевшего, потом его жену, потом ребенка, — без каких-либо эмоций пояснил душегуб оперативникам.

В суде Барсук отказался от своих показаний, заявив, что их из него «выбили». На самом деле, он якобы только украл мобильный телефон и ювелирку.

Однако доказательства вины кровавого палача были железобетонными и за совершенные зверства в ноябре 2012 года Новосибирский областной суд назначил ему пожизненный срок.

Геннадия Барсука отправили отбывать наказание в ИК особого режима на острове Огненный в Вологодской области. Из-за местоположения колонию для пожизненно осужденных «Вологодский пятак» еще называют российским «Алькатрасом».

«Алькатрас» — печально известная американская тюрьма на острове у берегов Сан-Франциско. Здесь содержались жестокие и опасные преступники. В их числе знаменитый гангстер Аль Капоне, убийца Роберт Птицелов Страуд, один из самых известных бандитов и похитителей XX века Джордж Пулемет Керри Барнс, мафиози Мейер Харрис Микки Коэн и другие. Более 60 лет легендарная тюрьма закрыта, и сегодня сюда можно попасть только в качестве туриста.

Резня на мусорном полигоне

На этом список жертв сибирского душегуба не закончился. Отбывая срок в «алькатрасе», Геннадий Барсук будет обвинен еще в одном чудовищном преступлении. В 2016 году в Новосибирский областной суд на рассмотрение поступает дело об убийстве двух человек.

Как установит следствие, двоих бездомных уголовник встретил через два месяца после своего освобождения из мест лишения свободы — в августе 2011 года. До того, как пришел в дом к Антону Рымшину.

В тот день Барсук со своим знакомым пили с самого утра. Вечером, когда собутыльники вышли на поиски «купить и догнаться», оба были уже «на кочерге». Алкоголь удалось купить в круглосуточном магазине возле женской колонии. Там-то они и столкнулись с двумя незнакомцами, которые впоследствии пополнят список жертв.

Барсук с товарищем поплелись следом за мужчинами и оказались на свалке, где обитали новые знакомые.

«Догнавшись огненной водой», уголовник почувствовал приливы ярости, рвавшейся наружу. Он схватил кухонный нож, который всегда держал при себе, и хладнокровно расправился с собутыльниками. Действовал уголовник профессионально — мужчинам он нанес по одному удару прямо в сердце.

Приятель, наблюдавший, как Барсук буквально превращается в зверя, спешно покинул обитель бомжей.

Во время следственных действий, он не признал свою причастность к убийствам и даже запросил суд присяжных. Их вердикт разочаровал Барсука: «виновен». В марте того же года суд назначил извергу еще один пожизненный срок.

Финальный аккорд?

Спустя восемь лет «звезда криминальной хроники» Геннадий Барсук снова оказался на скамье подсудимых. История связана с событиями августа 2011 года, когда он расправился с бомжами на свалке в Октябрьском районе города.

Выяснилось, что свидетелем убийства стала подруга одного из погибших обитателей мусорного полигона, Наталья Браун. Увидев, как озверевший незнакомец орудует ножом, она громко закричала, чем привлекла его внимание. Все это время Барсук считал, что избавился от нее, но женщине удалось выжить благодаря смекалке.

— Подсудимый имеющимся у него ножом нанес ей удар в область грудной клетки, причинив проникающее колото-резаное ранение и несколько ударов руками по телу, после чего потерпевшая упала и притворилась мертвой, а подсудимый свои противоправные действия прекратил, подумав, что причинил ей смерть, и покинул место преступления. В дальнейшем потерпевшей была оказана медицинская помощь и её жизнь удалось спасти, — зачитал гособвинитель в судебном процессе.

В конце мая 2024 года Дзержинский районный суд Новосибирска признал виновным Геннадия Барсука покушении на убийство Натальи Браун и назначил за это преступление 12 лет лишения свободы.

— По совокупности преступлений, путем сложения данного наказания и наказания, назначенного приговором Новосибирского областного суда от марта 2016 года, окончательно подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, — говорится в сообщении суда.

Новосибирского душегуба, Геннадия Барсука, можно смело отнести к категории серийных убийц. Однако по воле судьбы, его таковым не признали. Обновится ли список жертв кровавого палача пока он отбывает срок в российском «Алькатрасе» — остается только догадываться.