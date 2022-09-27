Дело областного чиновника передают в суд

— Исполняющий обязанности прокурора Новосибирской области Сергей Коростылёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и директора коммерческой организации, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получение взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), легализация денежных средств, полученных преступным путем (ч. 1 ст.174.1 УК РФ) и дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным прокуратуры, в период с сентября по декабрь 2020 года экс-министр ЖКХ Владимир Нормайкин за взятку в размере 2 млн рублей способствовал победе конкретной организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке. От директора этой же организации он получил еще 4 взятки в размерах от 200 до 300 тыс. рублей за общее покровительство по службе, заключавшееся в помощи в устранении административных препятствий по другим контрактам. В дальнейшем часть полученных денежных средств в размере 900 тыс. рублей бывший чиновник внес на банковский счет своей дочери и потратил на покупку автомобиля марки «Lexus RX-300».

Замминистра задержали в машине бизнесмена при получении денег. Вину подозреваемые признали. На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Новосибирску.

Ранее редакция сообщала, что в отношении новосибирского замминистра ЖКХ возбуждено уголовное дело.