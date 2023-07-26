Дело сисадмина, обвиняемого к хищении криптовалюты, передано в Мещанский районный суд Москвы

Изменена территориальная подсудность рассмотрения уголовного дела Иванова (Билюкова) Алексея по обвинению в хищении криптовалюты на 3,1 млрд рублей. Об этом сообщает говорится в карточке производства дела.

— 21 июля 2023 года Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил ходатайство обвиняемого Иванова и его защитников об изменении территориальной подсудности и передаче уголовного дела для рассмотрения в Мещанский районный суд г. Москвы, — говорится в сообщении.

Напомним, что Иванов в 2018 году, являясь системным администратором криптобиржи в зарегистрированном на территории Сингапура иностранном юридическом лице с ограниченной ответственностью «World Exchange Services Pte. Ltd.» (компания «ВЕКС»), находясь в Заельцовском районе Новосибирска и используя доступ к онлайн-платформе «ВЕКС», получил возможность единоличного доступа и распоряжения криптовалютой, исключив доступ к ней собственника биржи, его представителей и пользователей, после чего присвоил вверенную ему цифровую валюту (криптовалюту) различных наименований в размере, эквивалентном более 3,1 млрд рублей по курсу на 24.10.2018, что является особо крупным размером.

Также в ходе предварительного следствия наложен арест на принадлежащие обвиняемому и другим лицам денежные средства, недвижимое и иное имущество общей стоимостью более 4 млрд рублей для обеспечения исполнения возможного приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Ранее редакция сообщала о том, что сисадмин криптобиржи из Новосибирска похитил криптовалюту на 3,1 млрд рублей.