Рекламодателям

Дело сисадмина, обвиняемого к хищении криптовалюты, передано в Мещанский районный суд Москвы

  • 26/07/2023, 15:15
Автор:
хищение криптовалюты
Он обвиняется в хищении криптовалюты на 3,1 млрд рублей.

Изменена территориальная подсудность рассмотрения уголовного дела Иванова (Билюкова) Алексея по обвинению в хищении криптовалюты на 3,1 млрд рублей. Об этом сообщает говорится в карточке производства дела.

— 21 июля 2023 года Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил ходатайство обвиняемого Иванова и его защитников об изменении территориальной подсудности и передаче уголовного дела для рассмотрения в Мещанский районный суд г. Москвы, — говорится в сообщении.

Напомним, что Иванов в 2018 году, являясь системным администратором криптобиржи в зарегистрированном на территории Сингапура иностранном юридическом лице с ограниченной ответственностью «World Exchange Services Pte. Ltd.» (компания «ВЕКС»), находясь в Заельцовском районе Новосибирска и используя доступ к онлайн-платформе «ВЕКС», получил возможность единоличного доступа и распоряжения криптовалютой, исключив доступ к ней собственника биржи, его представителей и пользователей, после чего присвоил вверенную ему цифровую валюту (криптовалюту) различных наименований в размере, эквивалентном более 3,1 млрд рублей по курсу на 24.10.2018, что является особо крупным размером.

Также в ходе предварительного следствия наложен арест на принадлежащие обвиняемому и другим лицам денежные средства, недвижимое и иное имущество общей стоимостью более 4 млрд рублей для обеспечения исполнения возможного приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Ранее редакция сообщала о том, что сисадмин криптобиржи из Новосибирска похитил криптовалюту на 3,1 млрд рублей.

Фото: ru.freepik.com — freepik 

253

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : хищение криптовалюты передача дела биржа криптовалют


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Участие в спецоперации стало основанием для освобождения от наказания за уголовное преступление
26/07/23 10:22
ГК «Расцветай» будет строить учебный центр для подготовки бойцов спецназа
22/07/23 14:21
Участников СВО могут освободить от обучения в автошколе для получения водительского удостоверения
19/07/23 9:23
Максим Кудрявцев назначен ответственным за цифровую трансформацию в Новосибирской области

Максим Кудрявцев назначен ответственным за цифровую трансформацию в Новосибирской области

Ранее эти обязанности выполнял Юрий Петухов.
Читать статью >>
Главные законы, которые вступают в силу с 1 августа 2023

Главные законы, которые вступают в силу с 1 августа 2023

Рост социальных пособий и пенсий, новые выплаты для малообеспеченных семей, введение цифрового рубля и многое другое.
Читать статью >>
В Новосибирске кандидат от коммунистов подал документы для регистрации на выборы губернатора

В Новосибирске кандидат от коммунистов подал документы для регистрации на выборы губернатора

Он стал четвертым кандидатом, подавшим документы на регистрацию.
Читать статью >>
Человеческий принцип: как следователи СК Новосибирска помогают людям за рамками уголовных дел

Человеческий принцип: как следователи СК Новосибирска помогают людям за рамками уголовных дел

За кадром повседневной работы и расследований часто остаются простые, но очень важные поступки сотрудников Следственного комитета.
Читать статью >>
«Ясный» — сочетание плюсов загородной жизни и комфорта городской среды

«Ясный» — сочетание плюсов загородной жизни и комфорта городской среды

Популярность малоэтажных комплексов набирает обороты. Новосибирцы по достоинству оценили плюсы загородного дома с возможностью насладиться чистым воздухом в окружении дружелюбных соседей.
Читать статью >>
24 июля Международный день заботы о себе

Забота о себе — новый тренд, набирающий популярность

Это не эгоизм, а желание как можно дольше жить полноценной жизнью. Причем забота о здоровье должна быть комплексной.
Читать статью >>
Андрей Травников подал документы для регистрации на выборы губернатора Новосибирской области

Андрей Травников подал документы для регистрации на выборы губернатора Новосибирской области

Выборы пройдут с 8 по 10 сентября.
Читать статью >>
социальная продовольственная ярмарка в Новосибирске

Стало известно, где будет находиться новая социальная продовольственная ярмарка в Новосибирске

На данный момент на территории области функционируют три социальные продовольственные ярмарки.
Читать статью >>
Центробанк РФ поднял ключевую ставку сразу до 8,5%

Центробанк РФ поднял ключевую ставку сразу до 8,5%

Она оставалась без изменений с сентября прошлого года.
Читать статью >>
Справоросс Владислав Плотников подал документы на выборы главы Новосибирской области

Документы для регистрации на выборы главы Новосибирской области подал справоросс Владислав Плотников

Он стал вторым кандидатом, подавшим документы в облизбирком.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Ястребов: Количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%

Александр Ястребов: Количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%

В экспорте в стоимостном выражении произошло снижение, а в импорте — увеличение.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

В Новосибирске дверь автобуса №14 упала на голову женщине

26/07/2023, 15:53

Назвали школы с самыми высокими результатами по ГИА и ЕГЭ в Бердске

26/07/2023, 14:51

Бывший директор Центра зимних видов спорта получил условный срок за растрату

26/07/2023, 14:49

Военкор Куксенкова нашла «место силы» генерала Суровикина

26/07/2023, 14:15

Жительница Новосибирска попросила Путина выплатить по 10 тысяч рублей к школе

26/07/2023, 14:10

Максим Кудрявцев назначен ответственным за цифровую трансформацию в Новосибирской области

26/07/2023, 14:04

Областные власти финансово готовы поддержать ремонт дорог и тротуаров в Новосибирске

26/07/2023, 12:54

Водолазы МЧС России третьи сутки ищут пропавшего мужчину в Новосибирском водохранилище

26/07/2023, 12:41

Под Новосибирском обнаружили автомобиль, брошенный на железнодорожном перегоне

26/07/2023, 12:33

Главные законы, которые вступают в силу с 1 августа 2023

26/07/2023, 12:31

20% новосибирцев боятся увольнения

26/07/2023, 11:27

В Барабинске медработникам выплатили свыше 165 тыс. рублей

26/07/2023, 11:21

В Новосибирске ограничат парковку на улице Добролюбова

26/07/2023, 10:56

Дело экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске передали в суд

26/07/2023, 10:27

Александр Ястребов: Количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%

26/07/2023, 10:00

На улицах Новосибирска восстановили освещение после вмешательства прокуратуры

26/07/2023, 09:52

В Новосибирске около дома сбили 6-летнюю девочку

26/07/2023, 09:40

На Северном объезде столкнулись три грузовика

26/07/2023, 09:37

В новосибирском метро установили шесть ступенькоходов

26/07/2023, 09:20

Кандидат в губернаторы Новосибирской области привез документы в избирком в авиасейфе для оружия

26/07/2023, 09:13
Популярное

Пострадавшая жительница Новосибирска рассказала о дороге на Каракольские озера, где на Алтае опрокинулся грузовик с туристами

26/07/2023, 14:46

Участие в спецоперации стало основанием для освобождения от наказания за уголовное преступление

26/07/2023, 10:22

Госдума одобрила поправку, запрещающую выезд из страны гражданам, подлежащим призыву

25/07/2023, 17:01

В Сибири поисковики разыскивают родственников пятерых красноармейцев, которые без вести пропали во время Великой Отечественной войны

25/07/2023, 14:10

После череды дождей в Новосибирской области местные жители ведрами собирают грибной урожай

24/07/2023, 16:39

Телефонные мошенники придумали еще один способ отнимать жилье

24/07/2023, 15:54
Новости компаний

«Ростелеком» обеспечил жителей села Кыштовка высокоскоростным интернетом

26/07/2023, 15:41

Сибирский Сбер стал лидером по повышению финансовой грамотности населения

26/07/2023, 14:00

АО «РЭС» обеспечивает стабильные показатели надежности электроснабжения

26/07/2023, 11:10

Кредитование арендного бизнеса стало проще

26/07/2023, 10:38

Клиентам Банка Уралсиб доступна автоматическая выплата купонов по полисам ИСЖ «Верное решение» от «Уралсиб Жизнь»

26/07/2023, 09:00

Мошенники предлагают клиентам деньги за просмотры интернет-магазинов

25/07/2023, 14:31

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска