«Новосибирский электронный завод» станет филиалом

Общим собранием участников группы ЭПМ 9 августа 2021 года было принято решение о консолидации предприятий и компаний, входящих в группу. К зарегистрированному в Москве ООО «Эл 6» будут присоединены производственные активы группы в Новосибирске (АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод»), Новочеркасске и Челябинске, Управляющая организация (Москва) и Центр финансового обслуживания (Новочеркасск), говорится в сообщении компании.

Активы и обязательства этих структур, являющихся сейчас отдельными юридическими лицами, перейдут к ООО «Эл 6», а управление единой компанией будет осуществляться центральным офисом в Москве и соответствующими региональными филиалами в Новосибирской (филиал «Эл 6 Новосибирск»), Челябинской (филиал «Эл 6 Челябинск») и Ростовской областях (филиал «Эл 6 Новочеркасск»).

— Целью консолидации является повышение операционной эффективности бизнеса, оптимизация использования производственных мощностей, расположенных в разных регионах присутствия, наращивание, в этой связи, объемов производства и, как следствие, увеличение прибыли, — прокомментировал генеральный директор группы ЭПМ Марат Харисов.

Консолидация Группы ЭПМ не предполагает изменение штатной численности и уменьшение налоговых отчислений в бюджеты различных уровней. Группа планирует завершить процесс консолидации к 1 февраля 2022 года, уточняется в сообщении.

Группа ЭПМ — ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности — производство высокотехнологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. География поставок — более 60 стран мира. В группу ЭПМ входят два крупнейших электродных завода: Новосибирский и Новочеркасский, а также ООО «Донкарб Графит» (площадки в Новочеркасске и Челябинске).

АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» располагается в 75 километрах к югу от города Новосибирска и занимает площадь в 150 гектаров. Предприятие является уникальным не только по масштабности производственных площадей, но и по объёмам производства — 130 000 тонн продукции в год. Завод выпускает практически все виды электродной продукции, и ассортимент её ежегодно расширяется. На «НовЭЗе» производят угольные и графитированные электроды, катодные блоки, набивные подовые массы, электродную массу и доменные блоки, прокаленный нефтяной кокс. АО «ЭПМ-НовЭЗ» является единственным в России поставщиком крупногабаритных графитированных моноэлектродов диаметром до 1320 мм, уточняется на сайте компании.