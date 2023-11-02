Демонстратор сверхзвукового самолета хотят собрать ученые из Новосибирска

Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени Чаплыгина хочет собрать демонстратор гражданского сверхзвукового самолёта. Об этом было заявлено в ходе форума «Золотая долина».

Примерными датами окончания проекта названы 2028-2029 годы. Сейчас перед сотрудниками института стоит задача высокого расхода топлива и аэродинамического удара. Однако исследователи не зациклились лишь на этой идее и прорабатываю другие. Одна из таких идей – это самолет укороченного взлета и посадки.

СибНИА был создан в 1946 году. За годы существования в лабораториях института были отработаны компоновки ряда самолётов: Ан-2, А-57, ВВА-14, Су-26, Су-27.

Ранее редакция сообщала странный самолет со «спутниковой тарелкой» был замечен в небе над Новосибирском.