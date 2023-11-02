Стадион СКА продают в Новосибирске

Стадион СКА на улице Воинская 1/1 продают в Новосибирске. Объявление размещено на одной из онлайн площадок продажи.

530 миллионов собственник хочет за помещение площадью почти в 4 тысячи квадратных метров. В здание имеется подвал и два этажа с антресолью. Также в продажу входит участок площадь участка 1,08 Га.

— В непосредственной близости (на участке) находится автомойка на 6 боксов (входит в лот продажи). Большая парковка, — говорится в сообщении.

По заверению продавца? окупаемость составляет 6 лет. По заявлению продавца, это уже готовый бизнес.

Ранее реакция сообщала о том, что в Новосибирске продается торговый центр с KFC Авто.