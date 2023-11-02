Магнитные бури: ноябрь станет настоящим испытанием для метеозависимых людей

Метеорологи предупреждают, что в последний месяц осени этого года сила магнитных бурь способна значительно повлиять на здоровье метеозависимых людей.

Шкала магнитных бурь

G1 – незначительные магнитные бури. Могут не ощущаться людьми. Не оказывают особого влияния на электросети и работу электронных приборов. G2 – умеренные. Способны оказать влияние на движение космических аппаратов и на полярные сияния — возникают дальше от полюсов. Иногда провоцируют перепады напряжения. G3 – сильные. Вызывают полярные сияния ближе к экватору. Напрямую воздействуют на энергосистемы и вызывают перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. G4 – тяжелые. Возникают трудности с контролем напряжения, ошибочные срабатывания защитных устройств. Ухудшается спутниковая навигация и радиосвязь. G5 – экстремально сильные. Масштабные проблемы с электросетью, которые вызывают полное отключение и серьезные неполадки в работе спутников, радиосвязи.

Так, со 2 по 8 ноября ожидаются двухбалльные магнитные бури. К концу дня 8 ноября их сила увеличиться до четырех баллов и сохранится в таком положении до 9 числа. После мощность снизится до трех баллов, однако, для метеозависимых людей она будет оставаться такой же ощутимой, как и при четырех баллах.

С 10 по 12 ноября ожидается период затишья, магнитные бури сохранят мощность не более двух баллов.

С 13 ноября до вечера 14 ноября вернутся четырехбалльные магнитные бури.

15 ноября их мощность снизится до одного балла.

А вот 26 и 27 ноября разразится магнитная буря мощностью и вовсе в 5 баллов, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Принято считать, что под влияние магнитных бурь преимущественно попадают пожилые люди, у которых ослаблена иммунная система и присутствуют хронические болезни, а также люди с почечными заболеваниями, вегетососудистой дистонией и с избыточным весом.

Кроме того, магнитные бури могут сказаться на самочувствии беременных женщин и младенцев.

В эти дни у метеочувствительных людей могут быть проблемы с артериальным давлением.

Кроме того, симптомами могут стать резкий упадок сил и работоспособности, головокружения и мигрени, головные боли, сонливость и недомогания, а некоторые — становятся просто раздражительными.

Также люди жалуются на ломоту в суставах, невнимательность, конфликтность и повышенную тревожность.

Эксперты рекомендуют относиться бережнее к своему здоровью, чтобы уменьшить негативное воздействие магнитных бурь.

Ранее редакция сообщала, что астрологи предсказали трем знакам страстный и азартный роман с 1 по 5 ноября.