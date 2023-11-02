Магнитные бури: ноябрь станет настоящим испытанием для метеозависимых людей

Метеорологи предупреждают, что в последний месяц осени этого года сила магнитных бурь способна значительно повлиять на здоровье метеозависимых людей.
Так, со 2 по 8 ноября ожидаются двухбалльные магнитные бури. К концу дня 8 ноября их сила увеличиться до четырех баллов и сохранится в таком положении до 9 числа. После мощность снизится до трех баллов, однако, для метеозависимых людей она будет оставаться такой же ощутимой, как и при четырех баллах.
С 10 по 12 ноября ожидается период затишья, магнитные бури сохранят мощность не более двух баллов.
С 13 ноября до вечера 14 ноября вернутся четырехбалльные магнитные бури.
15 ноября их мощность снизится до одного балла.
А вот 26 и 27 ноября разразится магнитная буря мощностью и вовсе в 5 баллов, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Принято считать, что под влияние магнитных бурь преимущественно попадают пожилые люди, у которых ослаблена иммунная система и присутствуют хронические болезни, а также люди с почечными заболеваниями, вегетососудистой дистонией и с избыточным весом.
Кроме того, магнитные бури могут сказаться на самочувствии беременных женщин и младенцев.
В эти дни у метеочувствительных людей могут быть проблемы с артериальным давлением.
Кроме того, симптомами могут стать резкий упадок сил и работоспособности, головокружения и мигрени, головные боли, сонливость и недомогания, а некоторые — становятся просто раздражительными.
Также люди жалуются на ломоту в суставах, невнимательность, конфликтность и повышенную тревожность.
Эксперты рекомендуют относиться бережнее к своему здоровью, чтобы уменьшить негативное воздействие магнитных бурь.
Ранее редакция сообщала, что астрологи предсказали трем знакам страстный и азартный роман с 1 по 5 ноября.
Фото: freepik.com — freepik
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