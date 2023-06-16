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Park Café в Первомайском сквере закрыли

  • 16/06/2023, 17:54
Автор:
Park Cafe закрыли
Входы опечатаны.

Park Café закрыли, а все входы опечатали. Об этом редакции Infopro54 рассказал источник, работающий в компании. В департаменте земельных и имущественных отношений Новосибирска редакции Infopro54 оперативно ситуацию комментировать отказались и предложили направить письменный запрос, что редакция и сделала.

снос кафе в Первомайском сквере

В горсовете недовольны перспективами сноса кафе в Первомайском сквере

Напомним, что летом 2022 года мэрия Новосибирска обратилась в арбитражный суд к компании ООО «Антрацит», в собственности которой находится здание, расположенное в Первомайском сквере. В нем находятся рестораны Park Café и «Перчини». Муниципалитет пытался добиться права собственности на построенное здание площадью 984 кв метра. Ответчик направил отзыв по иску, отметив, что при признании права собственности истца на самовольную постройку, истец должен возместить лицу, осуществившему ее постройку, т.е. ответчику, расходы на возведение постройки в размере, определенном судом. В суде представители ответчика заявили, что заинтересованы в сохранении спорного объекта.

Park Café популярно у новосибирцев и гостей города. После появления информации о возможном сносе кафе в соцсетях и СМИ было много обращений к муниципалитету с просьбами позволить объекту работать в этой локации.

На пресс-конференции 15 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть комментируя темпы работы по реконструкции Первомайского сквера, отметил:

— Начальный этап работ в Первомайском сквере был задержан из-за противодействия некоторых предпринимателей, которые ведут свою деятельность на территории сквера. Сейчас территория огорожена, работы ведутся, за ними осуществляется контроль. Сроки завершения работ — до конца лета.

Ранее редакция сообщала о том, что Park Café в Первомайском сквере все-таки придется снести.

Фото Infopro54

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Park Cafe собираются снести Park Cafe закрыли Park Cafe


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