Park Café в Первомайском сквере закрыли

Park Café закрыли, а все входы опечатали. Об этом редакции Infopro54 рассказал источник, работающий в компании. В департаменте земельных и имущественных отношений Новосибирска редакции Infopro54 оперативно ситуацию комментировать отказались и предложили направить письменный запрос, что редакция и сделала.
Park Café популярно у новосибирцев и гостей города. После появления информации о возможном сносе кафе в соцсетях и СМИ было много обращений к муниципалитету с просьбами позволить объекту работать в этой локации.
На пресс-конференции 15 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть комментируя темпы работы по реконструкции Первомайского сквера, отметил:
— Начальный этап работ в Первомайском сквере был задержан из-за противодействия некоторых предпринимателей, которые ведут свою деятельность на территории сквера. Сейчас территория огорожена, работы ведутся, за ними осуществляется контроль. Сроки завершения работ — до конца лета.
Ранее редакция сообщала о том, что Park Café в Первомайском сквере все-таки придется снести.
Фото Infopro54
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