Демонтажные работы начались в Первомайском сквере Новосибирска

Сегодня, 25 мая, стартовали работы по масштабной реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске. Зеленую зону начали обносить строительным ограждением, сообщает тг-канал управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска.

В течение месяца на территории сквера разберут тротуары и дорожки, выкорчуют бордюрные камни, демонтируют вазоны, малые архитектурные формы, светильники, указатели и скульптуры. Исключение сделают лишь для мемориальной доски «Герои Советского Союза Центрального района Новосибирска» и скульптурной композиции «2000-летие Рождества Христова». Уже известно, что небольшие скульптуры, которые демонтируют получат прописку в парке культуры и отдыха имени Дзержинского.

Ранее был объявлен аукцион на благоустройство Первомайского сквера. Подрядчик должен был провести реконструкцию до 15 октября 2023 года. Начальная цена контракта составила 179 256 127 рублей. Однако договор заключен не был, так как на конкурс была подана лишь одна заявка.

Сейчас объявлено два аукциона на благоустройство Первомайского сквера на 5,4 миллиона и на 118,3 миллиона рублей. Итоги по первому конкурсу поведут 5 июня, по второму — 9 июня.

За 5 миллионов рублей подрядчик должен провести работы по озеленению сквера — посадить новые деревья и кустарники, а также многолетние цветы. Подрядчик, которому достанется лот за 118 миллионов рублей займется земельными работами, установкой бордюров, выкладыванием новой сети дорожек, благоустройством мусорной площадки, монтажом табличек и указателей.

Ранее редакция сообщала о том, что улицу Ленина на месяц перекроют для движения автомобилей.