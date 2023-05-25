Мария Гаранина: Любой пиар, даже негативный — это нормальная история

Мария Гаранина, руководитель комитета по маркетингу, рекламе и PR НОО «ОПОРА России» — о ключевых трендах в маркетинге в 2023 году:

— Многие инструменты, которые ранее использовали маркетологи, сейчас ограничены законодательством. В результате сегодня во главе угла стоит контент. При этом для разных целей маркетинга необходимо использовать различные типы контента, начиная от статей на «Яндекс.Дзене», заканчивая публикациями исследований. На мой взгляд, очень эффективно работает трансляция любых кейсов и отчетов — именно они сегодня доказывают вашу эффективность и экспертность. Сейчас при помощи ChatGPT стало проще писать, и многие идеи маркетологи разрабатывают с использованием искусственного интеллекта.

Еще одна работающая тема в маркетинге — хайп. Например, его использовала танцевальная студия Ipanema&Paraiso. Компания провела исследование, и оказалось, что в студию приходят много свободных мужчин и женщин, которые на почве общего увлечения создают новые союзы. Результатом исследования стала статья «Где же знакомятся разведенные женщины и мужчины?».

Основной площадкой для маркетологов, на наш взгляд, сегодня остается Ninjagram, несмотря на то, что из него ушел трафик. Также мы используем «Яндекс.Дзен» и «ВКонтакте», телеграм-каналы, редко — «Одноклассников».

В целом, считаю, сейчас автоматизация в работе маркетолога нужна на 100%. Причем работать с ней должно все. Например, мы в рамках проекта активно используем различные чат-боты. Практика показывает: чем больше воронок вы выставили в автоматическом режиме, тем больше продаж.

Следующий пункт — видеомаркетинг. Это более простая подача информации. Помните, сначала маркетологи писали большие тексты, но воспринимать их было сложно. Потом мы перешли на длинный видеоконтент, картинки, а потом начали «пилить» большой видеоконтент на маленький, дабы развлекаться все время.

Следующий момент — никогда и ничего не копируйте у других, всегда создавайте только авторский контент. В чем его ценность? Вы прочитали большое количество литературы, проработали что-то, сформировали какой-то кейс и сделали выводы. Именно такие публикации должны выходить в свет, потому что они интересны людям. Причем подаваться информация должна в простой форме, даже сложные слова объясняем просто.

Очень важный нюанс — тот контент, который вы даете в своих социальных сетях, должен быть «королевским». Некачественная съемка, сторителлинг, инфографика не приведут вас к желаемому результату.

Сохраняется важный тренд — люди покупают у людей. Приходите к тем людям, чьи ценности вы разделяете, а также транслируйте свои ценности для того, чтобы к вам приходило большее число клиентов.

Еще один тренд — правило восьми касаний. Сегодня вы должны быть везде. Одного «ВКонтакте» для маркетингового продвижения недостаточно. Ваша компания должна быть везде, но при этом важно, чтобы она продвигалась правильно. Участвуйте в нетворкинге, конференциях, представляйте компанию. Будьте тем, кто берет аудиторию, а не тем, кто будет аудиторией для кого-то.

Следующий пункт — продажи через мероприятия. Прекрасная история, но вы должны понимать, что это только одна из точек соприкосновения с клиентом. Никогда не стремитесь к быстрым продажам — они сегодня не работают. Продажи сейчас эффективно работают через экспертизу, когда вы что-то даете человеку, а он, увидев пользу, идет работать с вами дальше.

В тренде бесплатные консультации и тест-драйвы. Но наша практика показывает, что для компании это, скорее, благотворительная миссия, чем продажи: из 800 проведенных нами консультаций эффект дали только 10%. При этом точно могу сказать, что самый классный клиент — тот, с которым мы поработали с точки зрения обратной связи, преобразовав негативную реакцию в положительную обратную связь. Ваша задача — обрабатывать всю обратную связь и постоянно ее размножать для большего упоминания.

Продолжается тренд на скрипты. К сожалению, еще не все люди научились их распознавать. Рекомендую: относитесь к звонкам про покупку, продажи или кредит как к способу рассмотреть скрипт больших структур.

На мой взгляд, сейчас снова можно заходить в контекстную рекламу. Однако бюджет такой кампании должен быть от 40 тысяч рублей. При этом нужно понимать, что для такой рекламы вам необходим действительно «королевский», топовый контент.

Если говорить про другие каналы продвижения, то SЕО-оптимизация сегодня точно работает, как и реклама на площадках-агрегаторах. Точно работает мобильный маркетинг. Как уверяет компания МТС, по-прежнему работают и СМС-сообщения. Можно использовать и геолокационный маркетинг. Продолжает работать e-mail маркетинг, но конверсия с него небольшая. К примеру, у нас она менее 5%. Работает мессенджер- маркетинг, но тут есть важный нюанс: пользователь может вас заблокировать, а восстанавливать этот контакт вы будете долго.

Что точно не работает, так это раздача флаеров — про нее забудьте.

Мария Гаранина — руководитель комитета по маркетингу, рекламе и PR НОО «ОПОРА РОССИИ», руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока в NIELSENIQ, директор по внешним коммуникациям кафе-кондитерских «Куликовский», модератор курса «Организация предпринимательской деятельности» кафедры менеджмента факультета бизнеса НГТУ, тренер корпорации Siberian Wellness и Vertera по маркетингу и продажам.

Материал подготовлен на основании выступления «Тренды в маркетинге 2023» на мероприятии День российского предпринимательства в Новосибирске.