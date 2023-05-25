Массовая эмиграция привела к дефициту топ-менеджеров в стране

В России зафиксирована нехватка управленцев высокого класса после начала спецоперации в Украине и массового отъезда россиян за границу. В частности, проблема коснулась компаний, занимающихся нефтедобычей, металлами, химическим производством и агробизнесом, передает издание «Ъ» со ссылкой на кадровые агентства.

Согласно сведениям рекрутингового агентства Cornerstone, средний срок закрытия вакансии управленца увеличился в два раза — с трех до шести месяцев. При этом отмечается, что за последний год компании почти вдвое чаще формируют запросы на поиск топ-менеджеров, констатирует партнер Cornerstone Ольга Ворошилова. По ее словам, рост спроса совпал с кризисом предложения, так как большая доля управленцев покинули пределы страны.

Специалисты уточняют, что в сегменте топ-менеджеров с зарплатой свыше 60 млн руб. в год уехала примерно треть, 20–60 млн руб. — примерно четверть. Кроме того, подверглись изменениям и требования компаний. На сегодняшний день они больше нуждаются в максимально прагматичных и сильных антикризисных лидерах, а не, как это было раньше, в визионерах с мышлением глобального стратега.

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