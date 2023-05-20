Улицу Ленина в Новосибирске перекроют для автомобилей на месяц

Для подготовки к дню города 3 июня по 3 июля движение транспортных средств по ул. Ленина от площади им. Ленина до ул. Советской будет временно прекращено. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэра Новосибирска. Объезд будет организован по соседним улицам.

— На День города будут небольшие неудобства для жителей, которые привыкли сквер использовать как транзитный. Потому прошу горожан нас понять, простить. Зато мы в конце лета покажем прекрасный восстановленный Первомайский сквер, — поясняла на пресс-конференции мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Напомним, в этом году в городе также планируют провести реконструкцию Первомайского сквера. Ранее в муниципалитете сообщали, что во время проведения работ сквер будет закрыт для посетителей.

День города в Новосибирске пройдет 25 июня.

Ранее редакция сообщала о том, что на парковках в центральной части Новосибирска сокращают время для бесплатной стоянки, а на некоторых совсем отменяют.