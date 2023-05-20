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Улицу Ленина в Новосибирске перекроют для автомобилей на месяц

  • 20/05/2023, 13:30
Автор:
улица Ленина перекрыта для автомобилей
В муниципалитете готовятся к Дню Города.

Для подготовки к дню города 3 июня по 3 июля движение транспортных средств по ул. Ленина от площади им. Ленина до ул. Советской будет временно прекращено. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэра Новосибирска. Объезд будет организован по соседним улицам.

Реконструкция Первомайского сквера

Первомайский сквер закроют для горожан на время реконструкции

Напомним, в этом году в городе также планируют провести реконструкцию Первомайского сквера. Ранее в муниципалитете сообщали, что во время проведения работ сквер будет закрыт для посетителей.

— На День города будут небольшие неудобства для жителей, которые привыкли сквер использовать как транзитный. Потому прошу горожан нас понять, простить. Зато мы в конце лета покажем прекрасный восстановленный Первомайский сквер, — поясняла на пресс-конференции мэр Новосибирска Анна Терешкова.

День города в Новосибирске пройдет 25 июня.

 

Ранее редакция сообщала о том, что на парковках в центральной части Новосибирска сокращают время для бесплатной стоянки, а на некоторых совсем отменяют.

Фото pixabay — Skitterphoto

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : улица Ленина перекрыта для автомобилей день города


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