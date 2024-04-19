День Оби впервые отметят в Новосибирске

День Оби станет одним из главных летних событий в Новосибирске.

Как сообщает начальник управления культуры мэрии Ирина Соловьева, в этом году праздник будет праздноваться впервые.

— Мероприятия запланированы на 27 июля, — отметила Соловьева на пресс-конференции.

В день Оби туроператоры покажут новосибирцам новые маршруты, а музеи организуют экскурсию по реке с аудиогидом. Соловьева надеется, что в перспективе этот праздник подхватят и другие города, которые стоят на реке Обь.

Напомним, что навигация на Оби в Новосибирске начнется 28 апреля. В день открытия пройдут первые экскурсии.

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