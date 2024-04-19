В Новосибирске сотрудница птицефабрики выиграла в лотерею 29 миллионов

Спонтанно купленный лотерейный билет сделал жительницу Новосибирской области богаче почти на 29 миллионов рублей.

Рекордный суперприз гослотереи был разыгран 22 марта в 6587-м тираже.

— Перед работой допивала чай и спонтанно решила взять билет. Числа отметила интуитивно. Через неделю зашла в мобильное приложение и увидела многомиллионную сумму, — восторженно поделилась с VN.ru новоиспеченная миллионерша Наталья Савченко.

Первой, с кем поделилась радостной новостью сибирячка, была ее дочь. Она сделала скриншот с экрана и отправила дочери. Девушка не поверила глазам и тут же перезвонила маме.

— Говорит, мол, не может такого быть. Я понимаю ее реакцию, потому что до сих пор сама в себя не пришла от такой внезапной удачи, — рассказывает собеседница.

Победительница работает кладовщиком на птицефабрике. Женщина даже мечтать не могла, что на нее свалится такое счастье. Но после того, как оно свершилось, сибирячка построила планы на выигрыш. В первую очередь Наталья хочет купить квартиру дочке и погасить кредиты в банке.

Ранее редакция сообщала о том, что учительница из сельской школы в Кочковском районе Новосибирской области выиграла в лотерею один миллион рублей. Счастливый билетик ей подарила мама на Новый год.