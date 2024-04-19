Больше всего зарабатывают директора «дорожных» муниципальных предприятий Новосибирска

На сайте мэрии публикуется информация о заработках руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений Новосибирска за 2023 год.

Самая большая рассчитываемая за календарный год среднемесячная зарплата, из приведенного на данный момент на сайте муниципалитета списка, в 2023 году была у директора МКУ «Управление дорожного строительства» Виктора Хихлова — 215 тысяч рублей. Его зам в среднем в месяц получал 179 тысяч, а главбух — 186 тысяч рублей.

На втором месте — директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев — 204 тысячи. У двух его замов зарплаты — 164 и 175 тысяч, а у главбуха — 102 тысячи рублей.

На третьем месте — директор «Геофонда» Андрей Седловского — 187 тысяч рублей в месяц, у главбуха компании — почти 139 тысяч рублей. Они работают в строительной сфере.

Напомним, к качеству работы организаций, которые занимаются дорогами Новосибирска, у депутатов и общественности ежегодно возникает очень много вопросов.

Далее «дорожники» чередуются со «строителями». Директор МКУ «Городской центр организации дорожного движения» Валерий Жарков в 2023 году в среднем получал 178 тысяч рублей в месяц, три его зама — от 126 до 147 тысяч, главбух — 123,8 тысячи.

МКУ «Управление капитального строительства» Константин Рудских — 171,6 тысяч рублей. Его зам по производству в 2023 году получал в среднем 145 тысяч рублей в месяц, главбух — 124,9 тысячи. У Рудских есть еще два зама. У одного зарплата — 134 тысячи в месяц, у второго — 58,8 тысячи (за 8 рабочих дней).

У руководителя МКУ «ЦУГАЭТ» Дмитрия Сеновцева зарплата в 2023 году в среднем составляла 159 тысяч рублей в месяц, у главбуха организации — 113,8 тысячи рублей.

Директор МКУ «ДЭУ №1» Алексей Лыков получает 156 тысяч рублей, его замы — 105 и 114 тысяч соответственно, а два главбуха — 86 и 111 тысяч рублей.

Стоит отметить, что зарплаты трех других руководителей муниципальных «ДЭУ» ниже — от 110 до 130 тысяч рублей. Их замы и бухгалтера также получали меньше.

Директор «Института градостроительного планирования» Алексей Нестеркин в среднем в месяц в 2023 году зарабатывал 154 тысячи рублей, главбух — 120,8 тысячи рублей.

Директор «Городского жилищного агентства» Борис Трапезников зарабатывал в месяц 134 тысячи рублей, его зам — 114 тысяч, а два главных бухгалтера — по 96 тысяч рублей.

В 2023 году в мае сообщалось, что из МКУ «Управление капитального строительства» (УКС) массово увольняются работники. Руководитель учреждения просил у депутатов городского совета Новосибирска выделить средства на повышение заработной платы сотрудников. МКУ «Управление капитального строительства» является заказчиком на крупных объектах, которые строятся в Новосибирске за счет бюджетных средств.

Напомним, в 2023 году Новосибирская область побила рекорд по вводу жилья — 3 млн кв. м.

У представителей других муниципальных организаций, информация о которых раскрыта на сайте муниципалитета, доходы скромнее.

У руководителя «Городского центра наружной рекламы» Дмитрия Николаева зарплата в прошлом году в среднем составляла 126 тысяч рублей, его зама — 103 тысячи, а у двух главных бухгалтеров — 102 тысячи и 96 тысяч рублей.

Ранее на сайте мэрии также была опубликована информация о доходах директора МКУ «Новосибирский городской архив» Сергея Райхмана (108,6 тысячи), директора МКУ «Информационное агентство «Новосибирск» Алексея Фазлеева (120 тысяч рублей) и директора МКУ «Дзержинец» Сергея Волчкова (130 тысяч рублей).

Самая маленькая зарплата из опубликованных — у экс-депутата горсовета, руководителя МКУ «Городской фонтан» Валерия Науменко — 94 тысячи рублей, бухгалтера — 86 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что фонтан «Мишка» запустят в тестовом режиме 25 апреля в Новосибирске.