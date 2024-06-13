День России закончился массовой дракой в Новосибирске

Драка с участием 6 человек чуть не переросла в поножовщину в Новосибирске. Причина конфликта неизвестна. Инцидент произошел вечером, 12 июня, на улице Театральная.
На видео, опубликованном в паблике «Инцидент Новосибирск», можно рассмотреть, как сначала был избит мужчина в камуфляжной одежде. Рядом с ним у одного из участников в руке блестит предмет, похожий на нож. После непродолжительной словесной перепалки женщина начала душить мужчину в белом. Затем последовала еще одна перепалка на словах. Чем в итоге разрешился конфликт ― на видео не говорится. Причина разногласий — так же остается загадкой.
Под постом с роликом читатели оставляют свои комментарии.
― День России не напрасно прошел. . .
― Театральные разборки.
― Уличный боевик.
― Маргиналы чудят.
Очевидцы сообщили, что вызвали на место ЧП полицию. В ГУ МВД пока не прокомментировали случившееся.
Ранее редакция сообщала том, что водитель «скорой» избил не уступившего ему дорогу автомобилиста в Новосибирске.
Источник фото: «Инцидент Новосибирск» в Телеграм
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