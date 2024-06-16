На «Черника Music Fest» в Новосибирске за медицинской помощью обратились 30 человек

В Новосибирске в парке Арена на левом берегу Оби проходит фестиваль «Черника Music Fest». На него приглашены популярные исполнители и блогеры.
В дни проведения фестиваля в городе установилась жаркая погода. 15 июня столбики термометров показывали +33 градуса. Артисты задержали выступление на два часа. Предполагается, что у организаторов возникли неполадки с оборудованием.
Любое массовое мероприятие, собирающее более 100 человек, подразумевает обязательное дежурство кареты скорой помощи и медицинского персонала. За медицинской помощью в первый день мероприятия обратились 30 человек, сообщает Сиб.фм.
Ранее редакция сообщала, что VK Fest в Новосибирске собрал более 15 тыс человек. В рамках фестиваля прошли встречи с блогерами, были проведены научные лектории.
Источник фото: официальная группа «Черника Music Fest / Новосибирск / 15 и16 июня» ВКонтакте
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