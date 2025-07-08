«Лавку купчихи Смирновой» в Новосибирской области хотят отреставрировать

В Новосибирской области объявлен аукцион по сохранению объекта культурного наследия «Лавка купчихи Смирновой со складскими сараями» в селе Битки Сузунского района Новосибирской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Комплекс был построен в 1904 году.

Согласно документации, подрядчику предстоит восстановить и укрепить конструктивные элементы зданий комплекса, отреставрировать фасады с сохранением исторического облика, а также воссоздать утраченные детали. Проект включает в себя реставрацию кирпичной кладки, замену поврежденных деревянных конструкций, восстановление кровли и водосточной системы, реставрацию оконных и дверных проемов, а также благоустройство прилегающей территории.

Работы необходимо закончить до 19 сентября 2026 года.

Начальная цена контракта — 22,4 млн рублей. Источник финансирования — Сузунский район.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка найти подрядчика для реставрации объекта культурного наследия. О планах по восстановлению комплекса в целях привлечения туристов еще в 2022 году говорила экс-глава Сузунского района Лилия Некрасова, впоследствии обвинённая в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

В 2024 году администрация Сузунского района несколько раз объявляла соответствующие тендеры, но все они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Тогда на выполнение работ выделялось 8,6 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в ГПНТБ Новосибирска начались ремонтно-реставрационные работы. Работы стали возможны благодаря выделенной библиотеке субсидии в размере 37,62 миллиона рублей.