Физик и преподаватель НГУ Илья Гинзбург умер в Новосибирске

В Новосибирске скончался Илья Гинзбург — легендарный физик и преподаватель Новосибирского государственного университета (НГУ) и физико-математической школы при НГУ. Сообщение о его смерти появилось в паблике «Сообщество Академгородка».

Учёному было 89 лет. Похороны состоятся в воскресенье, 23 июня, отмечает автор поста.

Илья Файвильевич Гинзбург проработал преподавателем более 50 лет и получил мировое признание. Он участвовал во многих международных научных конференциях.

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