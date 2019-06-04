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День защиты детей на Плющихинском жилмассиве получился радостным и ярким

Первое июня в этом году — не очень-то и летний день. Но даже каприз погоды не изменил солнечную суть этой даты: День защиты детей получился радостным и ярким.
  • 04/06/2019, 17:44
День защиты детей на Плющихинском жилмассиве

По крайней мере, на Плющихинском жилмассиве он таким и выглядел. Инициативные команды депутата областного заксобрания Сергея Конько и директора ГК «Дискус» Алексея Джулая устроили для детей района звучный и искристый праздник.

День защиты детей на Плющихинском жилмассиве
День защиты детей на Плющихинском жилмассиве
День защиты детей на Плющихинском жилмассиве
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Получился он масштабным — под стать бурно растущему жилмассиву. Тем более что конгломерат Плющихинского массива и МЖК — это, пожалуй, один из самых «детских» районов Новосибирска. Молодых семей тут много, и дети — весомая часть собирательного демографического портрета.

День защиты детей на Плющихинском жилмассиве

То, что детям тут расти радостно и привольно, было отлично понятно и по общей атмосфере, и по составу праздничной программы. Большое, калейдоскопически яркое ревю целиком состояло из детских творческих достижений — из 33-х номеров разных жанров. Тут были и показательные выступления от Федерации дзюдо и школы тайского бокса, и огромная палитра вокально-музыкальных и хореографических номеров.

Ярко проявили себя коллективы 195-й, 199-й школ, студия «Лофт-чердак», где самым маленьким воспитанникам аж два года, ансамбль «Звездопад», коллектив из частного детского сада «Седьмой лепесток». Впрочем, те же маленькие артисты — они же и зрители других зрелищ, и участники забав, границ жанров тут не было.

День защиты детей на Плющихинском жилмассиве
День защиты детей на Плющихинском жилмассиве
День защиты детей на Плющихинском жилмассиве
День защиты детей на Плющихинском жилмассиве
День защиты детей на Плющихинском жилмассиве
День защиты детей на Плющихинском жилмассиве
День защиты детей на Плющихинском жилмассиве
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В «партере» — на площадке праздника — детские сады и образовательные студии, находящиеся на Плющихинском жилмассиве и МЖК, устроили множество увлекательных мастер-классов.

А атмосферу, напоминающую всеобщий день рождения, создавало обилие сувениров и угощений — съедобных и просто для забавы. Воздушные шары, сахарная вата и прочие милые мелочи, придающие празднику истинно детский дух.

День защиты детей на Плющихинском жилмассиве

Это ведь для взрослых День защиты детей — серьезный медиа-повод с социальным контекстом. А для детей — просто их суперпраздник, когда они — главные.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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