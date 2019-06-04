День защиты детей на Плющихинском жилмассиве получился радостным и ярким

По крайней мере, на Плющихинском жилмассиве он таким и выглядел. Инициативные команды депутата областного заксобрания Сергея Конько и директора ГК «Дискус» Алексея Джулая устроили для детей района звучный и искристый праздник.

Получился он масштабным — под стать бурно растущему жилмассиву. Тем более что конгломерат Плющихинского массива и МЖК — это, пожалуй, один из самых «детских» районов Новосибирска. Молодых семей тут много, и дети — весомая часть собирательного демографического портрета.

То, что детям тут расти радостно и привольно, было отлично понятно и по общей атмосфере, и по составу праздничной программы. Большое, калейдоскопически яркое ревю целиком состояло из детских творческих достижений — из 33-х номеров разных жанров. Тут были и показательные выступления от Федерации дзюдо и школы тайского бокса, и огромная палитра вокально-музыкальных и хореографических номеров.

Ярко проявили себя коллективы 195-й, 199-й школ, студия «Лофт-чердак», где самым маленьким воспитанникам аж два года, ансамбль «Звездопад», коллектив из частного детского сада «Седьмой лепесток». Впрочем, те же маленькие артисты — они же и зрители других зрелищ, и участники забав, границ жанров тут не было.

В «партере» — на площадке праздника — детские сады и образовательные студии, находящиеся на Плющихинском жилмассиве и МЖК, устроили множество увлекательных мастер-классов.

А атмосферу, напоминающую всеобщий день рождения, создавало обилие сувениров и угощений — съедобных и просто для забавы. Воздушные шары, сахарная вата и прочие милые мелочи, придающие празднику истинно детский дух.

Это ведь для взрослых День защиты детей — серьезный медиа-повод с социальным контекстом. А для детей — просто их суперпраздник, когда они — главные.

Фото: предоставлено пресс-службой компании