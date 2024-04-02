Деньги с матча ХК «Сибирь» пойдут в фонд пострадавшим от теракта в «Крокус Сити»

ХК «Сибирь» проведет последний матч в сезоне, деньги с которого пойдут в фонд пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Игра состоится 10 апреля. Противником «Сибири» станет «Сибсельмаш».

― Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены в фонд, ― отмечается в сообщении пресс-службы.

Встреча начнется в 19:00, а арена откроется для зрителей в 17:30.

Напомним, что теракт в подмосковном концертном зале произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» ворвались вооруженные преступники и открыли огонь по людям. Следом прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

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