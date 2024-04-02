Мэрия рассказала о бесплатном и льготном питании в школах Новосибирска

Стоимость питания для льготников в Новосибирске увеличена в среднем на 9 %. Бесплатные обеды есть у всех дошкольных классов.
— В этом году стоимость одного приёма пищи составляет 79,25 рублей. Ранее было 70 рублей, — говорится в сообщении мэрии города.
Для детей из начальных классов стоимость питания 166,56 рублей или 188,56 рублей в зависимости от возраста. Ученики среднего звена питаются обедами за 162 рубля, а у старшеклассников порция стоит 184,60 рубля.
Отметим, что детям с ограничением здоровья и детям-инвалидам, проходящим обучение дома, выплачивается денежная компенсация бесплатного двухразового питания.
Бесплатно могут питаться и школьники из малоимущих и многодетных семей.
— Стоимость питания детям этой категории в возрасте от 7 до 11 лет составляет 94,25 руб. в день (ранее было 85 руб.), в возрасте от 12 лет и старше – 92,0 руб. в день (ранее было 88 руб.), — подчеркивается в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что детские пособия увеличатся с 1 января 2024 года в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор: rawpixel.com
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru