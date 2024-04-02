Мэрия рассказала о бесплатном и льготном питании в школах Новосибирска

Стоимость питания для льготников в Новосибирске увеличена в среднем на 9 %. Бесплатные обеды есть у всех дошкольных классов.

— В этом году стоимость одного приёма пищи составляет 79,25 рублей. Ранее было 70 рублей, — говорится в сообщении мэрии города.

Для детей из начальных классов стоимость питания 166,56 рублей или 188,56 рублей в зависимости от возраста. Ученики среднего звена питаются обедами за 162 рубля, а у старшеклассников порция стоит 184,60 рубля.

Отметим, что детям с ограничением здоровья и детям-инвалидам, проходящим обучение дома, выплачивается денежная компенсация бесплатного двухразового питания.

Бесплатно могут питаться и школьники из малоимущих и многодетных семей.

— Стоимость питания детям этой категории в возрасте от 7 до 11 лет составляет 94,25 руб. в день (ранее было 85 руб.), в возрасте от 12 лет и старше – 92,0 руб. в день (ранее было 88 руб.), — подчеркивается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что детские пособия увеличатся с 1 января 2024 года в Новосибирске.