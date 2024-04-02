От борьбы за пост мэра отказался еще один кандидат — Максим Останин

Заместитель министра промышленности и торговли региона Максим Останин подал заявление об отказе от участия в конкурсе на пост мэра Новосибирска.ю Информация об этом размещена на сайте горсовета. Он стал третьим, кто снял свою кандидатуру.

Ранее об отказе участвовать в конкурсе заявили вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов и председатель правления регионального отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин.

На данный момент в списке значатся 18 человек.

Напомним, 15 марта конкурсная комиссия завершила прием документов от кандидатов в мэры Новосибирска. Всего заявления были поданы от 21 человека. 4 апреля для кандидатов состоится письменное тестирование на знание действующего законодательства в части полномочий мэра. Для прохождения в следующий этап, за 90 минут кандидатам необходимо правильно ответить на 16 вопросов из 30 вопросов. Второй этап конкурса (собеседование) также будет проходить 4 апреля. На нем кандидаты представят свои программы развития города Новосибирска по 9 сферам.

Позже на внеочередной сессии горсовета депутаты проголосуют за лучшего кандидата.

Ранее редакция сообщала, что Эдуард Кожемякин отказался от участия в конкурсе на пост мэра Новосибирска.