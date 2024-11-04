На новой рабочей неделе новосибирцев ждет похолодание

По данным сайтов погоды, после не по сезону теплого Дня народного единства, когда столбик термометра поднимался до 12 градусов, первый рабочий день, 5 ноября, начнется с похолодания. Первые два дня температура днем будет около 2-3 градусов выше нуля, но возможен мокрый снег. Ночные температуры уже стабильно минусовые. Серьезное похолодание ожидается к середине ноября.

Народные приметы рекомендуют обращать внимание на погоду в ноябре, чтобы оценить перспективы будущей весны, а то и осени.

Так, по народным приметам, дождь 5 ноября — к обильному урожаю следующего года.

Снег, выпавший 8 ноября, предсказывает, что к Пасхе он не сойдет. А погода 9 ноября расскажет каким будет май 2025 года.

По народному календарю, 5 ноября — Последние осенины. Этот день считается неудачным для крупных покупок. Кроме того, рекомендуется не давать деньги в долг, так как их возврата придется долго ждать, и не брать взаймы — отдавать будет сложно.

Ранее редакция рассказывала о том, что 4 ноября православная церковь отмечает День осенней или зимней Казанской иконы Божией Матери, которая считается одной из самых почитаемых и сильных в православии.