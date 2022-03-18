Организаторы несанкционированного митинга в Новосибирске выплатят полиции еще около 2,8 млн рублей

Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил иск ГУ МВД России по Новосибирской области к организаторам несогласованного публичного мероприятия — представителям «Коалиции Новосибирск-2020» и общественникам: Бойко Сергею, Маркелову Даниилу, Носковец Елене, Поздняковой Наталье, Якименко Вячеславу, Янковскому Аркадию. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, речь идет об одном из митингов, который оппозиция провела в январе 2021 года. В августе этого же года областное управление МВД обратилось с иском в суд.

До этого постановлениями Центрального районного суда перечисленные организаторы были привлечены к административной ответственности. Им было назначено наказание на срок от 7 до 28 суток. Судебные акты в отношении всех этих лиц вступили в законную силу.

— В обоснование иска ГУ МВД России по Новосибирской области заявило, что для охраны несогласованного публичного мероприятия были привлечены сотрудники ОВД для работы в выходной день и служебный транспорт, вследствие чего управление понесло дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы и обеспечение сотрудников, —говорится в материалах суда.

Истец просил взыскать с Бойко С.А., Маркелова Д.А., Носковец Е.В., Поздняковой Н.А., Якименко В.Д., Янковского А.Э. солидарно как с организаторов несогласованного публичного 2,8 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного управлению. В ходе рассмотрения дела сумма иска была уточнена истцом и составила 2,77 млн руб.

Решение суда не вступило в законную силу.

В феврале Октябрьский районный суд Новосибирска взыскал 3,024 миллиона рублей с блогера Тимура Ханова и депутата горсовета Антона Картавина также из-за несанкционированной акции, которая прошла в январе 2021 года. За «сверхурочную работу» силовиков на митинге и компенсацию «расходов на топливо».

Напомним, лидер «Коалиции Новосибирск-2020», депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко уже несколько месяцев находится в Афинах (Греция).

Между тем, несистемная оппозиция недавно принимала участие еще в нескольких митингах, начиная с 24 февраля, протестуя против спецоперации России на Украине. По ряду участников этих митингов суд также вынес решения о штрафах и административных наказаниях.