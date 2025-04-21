Департамент молодежной политики Новосибирской области возглавил Василий Носков

Главой департамента молодежной политики Новосибирской области назначен Василий Носков. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор региона Андрей Травников. Он приступил к выполнению обязанностей с 21 апреля.

— Василий Носков вернулся в родной город после длительной командировки. Он активный участник молодежных и патриотических мероприятий. С 2022 года работал в Луганской народной республике на позиции заместителя министра спорта, культуры и молодежной политики. Накопленный опыт он теперь будет применять на родине, —подчеркнул Травников.

Василий Носков работал менеджером по внешним и корпоративным связям АНО «Масс-Медиа-Центр», специалистом по работе с молодежью МБУ «Территория молодежи», специалистом по работе с молодежью местного отделения ВПП «Единая Россия» Октябрьского района Новосибирска, руководителем городского штаба, а также руководителем Новосибирского регионального штаба ВОО «Молодая гвардия Единой России».

С 2017 по 2020 годы Носков был помощником депутата горсовета Новосибирска, а с 2020 года — экспертом отдела по организации и проведению мероприятий ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов».

Напомним, до середины декабря 2024 года руководителем департамента молодёжной политики области был Сергей Федорчук. Эта структура была создана летом 2023 года, и он был первым ее руководителем. До этого Федорчук возглавлял министерство образования.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-министр строительства Новосибирской области стал замгендиректора Мешалкина.