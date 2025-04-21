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Департамент молодежной политики Новосибирской области возглавил Василий Носков

  • 21/04/2025, 10:30
Автор: Юлия Данилова
Департамент молодежной политики Новосибирской области возглавил Василий Носков
До этого он три года был замминистра спорта ЛНР

Главой департамента молодежной политики Новосибирской области назначен Василий Носков. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор региона Андрей Травников. Он приступил к выполнению обязанностей с 21 апреля.

— Василий Носков вернулся в родной город после длительной командировки. Он активный участник молодежных и патриотических мероприятий. С 2022 года работал в Луганской народной республике на позиции заместителя министра спорта, культуры и молодежной политики. Накопленный опыт он теперь будет применять на родине, —подчеркнул Травников.

Василий Носков работал менеджером по внешним и корпоративным связям АНО «Масс-Медиа-Центр», специалистом по работе с молодежью МБУ «Территория молодежи», специалистом по работе с молодежью местного отделения ВПП «Единая Россия» Октябрьского района Новосибирска, руководителем городского штаба, а также руководителем Новосибирского регионального штаба ВОО «Молодая гвардия Единой России».

С 2017 по 2020 годы Носков был помощником депутата горсовета Новосибирска, а с 2020 года — экспертом отдела по организации и проведению мероприятий ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов».

Напомним, до середины декабря 2024 года руководителем департамента молодёжной политики области был Сергей Федорчук. Эта структура была создана летом 2023 года, и он был первым ее руководителем. До этого Федорчук возглавлял министерство образования.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-министр строительства Новосибирской области стал замгендиректора Мешалкина

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск ЛНР

Теги : Назначение в правительстве


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