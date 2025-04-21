Дефицит бюджета Новосибирской области вырос до 26 млрд рублей

Бюджет Новосибирской области по доходам на 21 апреля исполнен на 69 млрд рублей, из них 59 млрд — собственные средства региона. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— Динамика поступлений пока на уровне факта прошлого года, без прироста, — подчеркнул чиновник.

Расходы профинансированы в размере 95 млрд рублей или 26% от плана. Дефицит из-за календарного разрыва уплаты налогов составляет 26 млрд рублей.

— Дефицит в пределах плана. Для выполнения расходных обязательств мы задействовали временно свободные средства наших учреждений. Госдолг находится без изменений. Заемные средства мы не привлекали, —подчеркнул Голубенко.

Напомним, годовой прогнозный план прироста доходов области в 2025 году 112%. Регион рассчитывает, что в бюджет поступят 325,6 млрд рублей, по собственным доходам — 269,9 млрд. План по расходам — 331,8 млрд. На начало января 20205 года дефицит бюджета составлял 20 млрд рублей. В 2025 году у региона возникли сложности со сбором налога на прибыль, он не оправдывает прогнозы.

По данным Минфина области, на 1 апреля 2025 года госдолг региона составлял 84,9 млрд рублей. Из них 47 млрд приходилось на облигации, 37,9 млрд на бюджетные кредиты. Предельный размер долга, допустимый для области, — 122 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что правительство Новосибирской области утвердило поправки в бюджет региона.