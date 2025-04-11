Экс-министр строительства Новосибирской области стал замгендиректора Мешалкина

Бывший министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков получил должность заместителя генерального директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.

В новой роли Алексей Колмаков будет заниматься строительными вопросами, включая масштабную реконструкцию центра, бюджет которой составляет 14,84 миллиарда рублей. Ожидается, что реконструкция начнётся в 2025 году.

— Алексей Колмаков обладает уникальным опытом в реализации сложных строительных проектов, что особенно важно для предстоящей реконструкции нашего центра, — отметили в пресс-службе НМИЦ им. Мешалкина.

Проект реконструкции включает в себя строительство вспомогательных зданий, многоуровневой парковки и вивария, общая площадь которых будет сравнима с площадью уже существующих объектов. Строительные работы планируется завершить до 2031 года, а ввести объект в эксплуатацию — до 2032 года.

С октября 2022 года по август 2024 года Алексей Колмаков занимал должность министра строительства Новосибирской области. Ранее, с 2018 по 2021 год, он работал заместителем министра. Его профессиональный опыт будет необходим для успешной реализации одного из самых значимых медицинских строительных проектов в регионе.

Стоит отметить, что предыдущий министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт также перешел из органов власти на масштабную стройку региона. Он курирует строительство Центра синхротронного излучения СКИФ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске назначили нового директора «Гормоста». Ранее новый руководитель был исполняющим обязанности директора организации.