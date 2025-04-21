Новосибирская область сможет получить субсидию на завершение недостроев

Минстрой России начал прием заявок для предоставления регионам субсидий для софинансирования работ по завершению строительства и реконструкции незавершенных объектов капитального строительства. Средства будут выделяться из федерального бюджета.

В программу попадут те объекты, которые находятся в федеральном реестре, получили заключение госэкспертизы проектной документации и выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности. Распределять средства между регионами будут на основании рейтинга.

Прием заявок продлится до 18 июня 2025 года. Выдавать субсидии начнут в 2026 году.

По данным единой информационной системы жилищного строительства, в реестре проблемных объектов значатся дома по ул. Дуси Ковальчук, д. 378/1 и недострой по улице Серфимовича,21.

Строительство проблемного дома по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 началось в 2013 году. Застройщик не смог своевременно завершить строительство. Позже было принято решение о восстановлении прав дольщиков путем достройки объекта Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области. В 2024 году строительство дома возобновлено.

Земельный участок на улице Серафимовича, площадью 5460 кв. м, был предоставлен ООО «Строй-Плюс» также в 2013 году. В 2015-м застройщик получил разрешение на строительство 26- этажного дома в ЖК «Сибирячка». Сроки завершения его строительства в договорах долевого участия изначально были обозначены 1 кварталом 2018-го.

В октябре 2024 года прокуратура Ленинского района сообщила о том, что по результатам проверки, в отношении руководителей компании-застройщика возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Стоит отметить, что за четыре года Новосибирская область практически в 20 раз сократила количество проблемных объектов. В 2024 году в области восстановлены права порядка 2 тысяч дольщиков в 15 проблемных объектах.

Ранее редакция сообщала, что вместо долгостроя около 34-й больницы в Новосибирске появится гостиница-высотка. Застройщик в рамках КРТ должен разбить рядом с ней сквер.