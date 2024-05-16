Во все тяжкие по-латвийски: ФСБ задержали жителей Прибалтики, устроивших нарколабораторию в Новосибирске

В Новосибирске оперативники ФСБ накрыли нарколабораторию, которую организовали в гараже двое граждан Латвии. Помещение для производства мефедрона иностранцы арендовали в Советском районе сибирской столицы.

— Сотрудниками ФСБ и новосибирской таможни было обнаружено и изъято более 10 кг подготовленного к сбыту наркотика, оборудование для его производства и свыше 1,2 тонны химических реактивов. Из тайниковой закладки, оборудованной гражданами Латвии в лесном массиве, изъято еще свыше 5 кг мефедрона, — рассказали в ведомстве.

При задержании 20 летний и 23-летний прибалты признались силовикам, что с декабря 2023 года они произвели и сбыли свыше 40 кг «синтетики».

Оперативники выяснили, что один из иностранцев пребывал в России нелегально по поддельным документам. Фальшивые паспорт и водительское удостоверение гражданина России у него изъяли.

Его подельник находился в Новосибирске по туристической визе.

При попытке изъятия наркоты из тайника, организованного прибалтами, были задержаны двое жителей Кемерово. 5,5 килограммов латвийской «дури» они хотели продать в Кузбассе.

— За незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере, на жителей Прибалтики возбуждено уголовное дело. Сибирякам досталась уголовная статья «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере», — добавили в пресс-службе регионального УФСБ.

Все четверо фигурантов отправлены в СИЗО, где будут дожидаться суда.