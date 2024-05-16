Основной фокус развития сети Rostic’s в Сибири смещается в малые города

На сегодняшний день в Новосибирске работает 33 ресторана бывшей сети KFC, 2 — в Бердске, 1 — в Искитиме. 21 из них уже прошли ребрендинг, остальные сменят вывески в течение месяца. Об этом сообщил генеральный директор «Интернэшнл Ресторант Брэндс» (Крупнейший франчайзи компании «Юнирест», которая управляет брендами Rostic’s и KFC в России. — Ред.) Артур Хафизулин. На один ресторан в городе сегодня приходятся около 40 тысяч жителей.

— В планах на 2024 год — открыть в регионе еще два ресторана: в Новосибирске и Кольцове, в следующем году — еще три ресторана, — пояснил Артур Хафизулин. — Также мы планируем развиваться на территории Сибири. В целом в округе планируем в 2024 году открыть не менее десяти ресторанов, в 2025 году — столько же.

На данный момент в Сибири работают 134 ресторана сети. В том числе в Красноярске, Томске, Новокузнецке, Абакане и т.д. По словам Артура Хафизулина, в регионах компания активно сотрудничает с местными производителями. К примеру, в Новосибирской области это птицефабрика «Октябрьская».

Генеральный директор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская отметила, что в целом по стране компания планирует открыть за пять лет 750 новых ресторанов, из них около 100 — в 2024 году. Все открытия будут проходить по франшизе. На сегодняшний день в России работают 1170 ресторанов сети, из них уже 850 прошли ребрендинг.

— Мы планируем заходить в малые города и открывать в них новые рестораны. Кроме того, мы тестируем в Москве несколько новых форматов. Например, модульный ресторан, который собирается из конструкций. Надеемся, что в перспективе будем реализовывать такие проекты в регионах на трассах, где нет готовых помещений, — говорит Татьяна Шаманская.

По ее словам, не исключено, что в 2024 году такой проект появится в Новосибирской области.

Объем инвестиций в открытие ресторана в компании не называют, но отмечают, что вложения в покупку оборудования составляют около 250 тысяч долларов, а далее все зависит от формата.

Еще одна цель на 2024 год — увеличение доли рынка. Как за счет открытия новых ресторанов, так и внедрения новаций.

Ранее редакция сообщала о том, что первый KFC поменял вывеску на Rostic’s в Новосибирске в сентябре 2023 года.