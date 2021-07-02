В Кемерово будут судить директора санатория – профилактория за получение взяток

По версии следствия, с 2016 по 2019 гг. обвиняемый, являясь директором санатория – профилактория «Магистраль» — структурного подразделения Дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» получал от представителя коммерческой организации взятки за не выявление несоответствия договорам поставляемых коммерческой организацией наименований продуктов питания, а также за обеспечение заключения договоров на поставку продуктов питания между санаторием и коммерческой организацией. Общая сумма взяток составила более 700 тыс. рублей.

Кроме того, обвиняемый в период 2018-2019 гг. получал от физических лиц взятки за незаконное размещение детей указанных коммерческих организаций на отдых в санаторий. Общая сумма взяток составила более 140 тыс. рублей.

Обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признал.

В настоящее время уголовное дело, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в Центральный районный суд Кемерово.