Депутат горсовета Игорь Украинцев поборется за должность мэра Новосибирска

Сегодня 11 марта, депутат горсовета Игорь Украинцев («Лига эффективности») подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска.

— Подал весь пакет документов вместе с программой развития города. Теперь буду ждать следующего этапа. Надеюсь, как минимум, дойти до финала. Максимум — победить. В конкурсе представляю нашу команду «Лигу эффективности, так что три голоса у меня уже есть. Постараюсь убедить еще 23 человека. У меня достаточно большой опыт участия в прямых выборах, и я хорошо понимаю, что они бывают конкурентные, «грязные», скромные и сухие. Но что из себя представляет вот конкурсная процедура избрания нового градоначальника в таком мегаполисе, как Новосибирск, я пока не понимаю. И это, как минимум, интересный опыт, — рассказал Игорь Украинцев журналисту Infopro54.

Он добавил, что в программе развития в основном представлен опыт команды, реализованный в Заельцовском районе.

— У нас за плечами достаточно много успешных и хороших кейсов. По большому счету, в программе развития города отображен опыт районного развития. Он касается, как социального развития, так и транспортного благоустройства, — уточнил Игорь Украинцев.

По данным сайта горсовета, в списке претендентов, представивших документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска, на 11 марта значатся три кандидатуры: военный пенсионер и участник СВО Александр Трушакин; индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев, а также индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков.

Согласно сайту Seldon.Basis, Дмитрий Тайлаков являлся учредителем ООО «Дина». Основной вид деятельности — Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств. В 2016 году компания была ликвидирована. В качестве ИП Тайлаков осуществляет деятельность по торговле через автоматы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире портала НГС сообщал, что он консультировал семь человек как потенциальных кандидатов.

Напомним, 25 января Анатолий Локоть досрочно прекратил полномочия главы Новосибирска. 14 февраля совет депутатов Новосибирска объявил конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта. Отбор кандидатов будет проходить 4 апреля.

Претенденты на должность должны пройти письменный тест из 30 вопросов за 90 минут на знание федерального и местного законодательства. Для прохождения в следующий этап отбора достаточно 16 правильных ответов. Также кандидаты должны представить на конкурс программу развития города Новосибирска. В программе необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам. Позже депутаты проголосуют за лучшего кандидата.

Игорь Украинцев родился в Новосибирске. Окончил инженерно-экологический факультет Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Избран в горсовет Новосибирска по одномандатному избирательному округу №11 от партии «Зелёные».

Ранее первого кандидата в мэры Новосибирска — участника СВО — оценили эксперты.