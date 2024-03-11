Предприниматель Дмитрий Тайлаков стал третьим кандидатом на пост мэра Новосибирска

11 марта индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра Новосибирска. Информацию об этом он подтвердил корреспонденту Infopro54.

Согласно сайту Seldon.Basis, Дмитрий Тайлаков являлся учредителем ООО «Дина». Основной вид деятельности — Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств. В 2016 году компания была ликвидирована. В качестве ИП Тайлаков осуществляет деятельность по торговле через автоматы.

Ранее стало известно, что документы на участие в конкурсе подали военный пенсионер и участник СВО Александр Трушакин, а также депутат горсовета Игорь Украинцев.

Напомним, 25 января Анатолий Локоть досрочно прекратил полномочия главы Новосибирска. 14 февраля совет депутатов Новосибирска объявил конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта. Отбор кандидатов будет проходить 4 апреля.

Претенденты на должность должны пройти письменный тест из 30 вопросов за 90 минут на знание федерального и местного законодательства. Для прохождения в следующий этап отбора достаточно 16 правильных ответов. Также кандидаты должны представить на конкурс программу развития города Новосибирска. В программе необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам. Позже депутаты проголосуют за лучшего кандидата.

Ранее редакция сообщала, что депутат горсовета Игорь Украинцев поборется за должность мэра Новосибирска.