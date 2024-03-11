Самолет совершил экстренную посадку из-за потерявшего сознание пассажира из Сибири

23-летний пассажир потерял сознание на борту «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс Омск-Москва. Сотрудники авиакомпании пытались привести парня в чувство, но безрезультатно. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

Как сообщает Mash, после приземления сибиряка с признаками инсульта госпитализировали. Однако в медучреждении у пассажира диагностировали менингит и перевели в Городскую клиническую больницу №40 Екатеринбурга.

Теперь пассажиры, летевшие с Никитой, под угрозой заражения, так как инфекция передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями.

Ранее редакция сообщала о том, что члены экипажи, выполнявшего авиарейс «Владивосток – Новосибирск» и пассажиры-медработники спасли жизнь одному из пассажиров. Ему стало плохо, когда борт, вылетев из Владивостока, находился над Хабаровском.