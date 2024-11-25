«Новапорт Трейдинг» пересмотрит условия парковки у аэропорта Толмачево

Комиссия новосибирского УФАС рассмотрела ситуацию с ограничением бесплатного времени парковки на привокзальной площади аэропорта Толмачево. Как отметили антимонопольщики, в августе 2023 года компания ООО «Новопорт Трейдинг» приняла решение о сокращении бесплатного времени парковки. До 23 августа парковка свыше 15 минут стоила 400 рублей за первый час, 300 минут за второй и 200 за каждый следующий час. Многие таксисты постоянно курсировали, выезжая и заезжая на парковку, чтобы не платить лишние деньги. После 23 августа, при использовании бесплатного пятнадцатиминутного времени, повторный въезд в течение двух часов сразу тарифицировался: первые 15 минут 100 рублей и далее по прежним тарифам.

Эксперты УФАС посчитали, что действия компании не упорядочили движение транспорта, а привели к удорожанию услуг такси для пассажиров. Кроме того, ожидание машины, которая использовала лимит бесплатного времени, доставляло неудобство людям. В-третьих, введенные ограничения создали преимущества службе такси аэропорта, что привело к ущемлению интересов конкурентов и пассажиров.

Комиссия выдала компании предписание прекратить нарушение и пересмотреть правила организации краткосрочной парковки.

По данным Seldon.Basis, владельцем компании ООО «Новопорт Трейдинг» является ООО «Новопорт Холдинг» — собственник аэропорта «Толмачево».

Ранее редакция сообщала о том, что еще 800 платных парковочных мест создадут в центре Новосибирска.