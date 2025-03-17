Депутат Госдумы предложил повысить штраф за самовыгул собак

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов выступил с инициативой ужесточить ответственность за бесконтрольный выгул домашних животных. Для реализации этого предложения он направил в правительство два законопроекта на рассмотрение и получение отзывов.

— Первый ужесточает ответственность за «самовыгул». Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тыс. руб. Это поправка в КоАП, и она будет действовать если факт «самовыгула» установлен, но обошелся без последствий для окружающих,— написал Бурматов в Telegram.

Второй законопроект — это поправка к Уголовному кодексу. Она касается усиления ответственности за безответственный выгул животных, если это привело к серьёзным последствиям, включая гибель человека. В таких случаях действия владельца будут квалифицироваться как причинение смерти по неосторожности, и ему может грозить до трёх лет лишения свободы, сообщил депутат.

Напомним, по подсчетам департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, в городе находится около 15 тысяч безнадзорных собак и примерно 13 тысяч кошек. На отлов, стерилизацию, вакцинацию и возвращение в ареал обитания одной собаки уходит 25 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что собаки загрызли женщину около мусорного полигона в Новосибирске. Следователи возбудили уголовное дело.