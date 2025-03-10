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В Новосибирске выявили около 15 тысяч безнадзорных собак

  • 10/03/2025, 10:30
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске выявили около 15 тысяч безнадзорных собак
На их отлов и стерилизацию нужно почти 400 млн рублей

По подсчетам департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, в городе находится около 15 тысяч безнадзорных собак и примерно 13 тысяч кошек.

— Это колоссальное количество животных. Даже построив приют на 500 собак мы не сможем закрыть эту проблему, — констатировал руководитель департамента Дмитрий Зайков.

По его словам, на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возвращение в ареал обитания одной собаки уходит 25 тысяч рублей.

— Функции по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных переданы мэрии Новосибирска. В 2024 году на эти цели было выделено 4 миллиона рублей. Мы шесть раз проводили конкурсы для определения подрядчиков для осуществления этой деятельности. Никто на них не заявился. Организация, с которой мы работали до этого несколько лет подряд, сказала, что завязывает с этим бизнесом, так как он очень дорогой и не интересный. На 2025 год в бюджете заложен на эти цели 31 млн рублей, с учетом средств, поступивших от области. Однако, их хватит на 1200 собак, что не повлияет на общую картину по городу, — констатировал Зайков.

Кроме того, он отметил, что безнадзорных собак нужно где-то содержать, а таких приютов в городе пока нет. Глава департамента сообщил, что сейчас начались работы по созданию крупного питомника на Малыгина. В начале марта земельный участок, расположенный недалеко от Левобережного полигона, был оформлен на Новосибирский Центр по проблемам домашних животных (НЦПДЖ). На площадке планируется постройка модульных конструкций, вольеров, устройство скважины, подведение электричества. Сейчас идет выравнивание территории. Участок с двух сторон уже огорожен забором.

Участок мы получили очень большой. В 4 раза больше, чем планировалось изначально. Пока выделен 41 млн рублей на содержание 100 собак. Работы на объекте планируем завершить к четвертому кварталу 2025 года, но возможно, получится быстрее, — добавил Зайков.

Он также отметил, что в мэрии прорабатывают вопрос по взаимодействию с частными приютами, чтобы снять остроту проблемы с безнадзорными животными в городе. Зоозащитники осенью прошлого года рассказывали Infopro54, что не могут найти контакт с муниципальными органами власти.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин взял на контроль  ситуацию с отловом собак в Новосибирске. В городе участились случаи нападения безнадзорных животных на людей

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Собаки приют


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