Готовы ли предложения в турбизнесе догнать спрос?

Старт к туристическому рынку от 3,5 «китов»

Одна из первых тенденций, обозначенных участниками форума – положительная – рост внутреннего туризма как России в целом, так и на территории Сибири в частности, что было вызвано вначале коронавирусными ограничениями, затем мировыми политическими и экономическими событиями.

— Мы туризм воспринимали в плане выездного туризма — есть крупный хаб, множество турфирм, — говорит губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Но сейчас турист — не романтик с палаткой, не курортник, стремящийся на море и не активный турист, который едет в Горный Алтай. Для нас туризм — это и медицинский туризм, и деловой, и детский, и событийный. Не секрет, что города соревнуются за людей. Если человек приехал в Новосибирск, чтобы один раз его увидеть, то велики шансы, что он выберет этот город, чтобы жить постоянно или отправит сюда учиться детей.

В связи с этим в регионах начали пересматривать и подходы к туризму. Например, социальный туризм наряду с программами для детей, пенсионеров, пополнился и программами для военнослужащих.

В то же время, как считает председатель Координационного совета по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Общественной палаты РФ Андрей Максимов, пока не только Новосибирская область, но и Сибирь в целом, находятся в самом начале пути в части освоения туристического рынка.

— По большому счёту этот турпоток держится на 3,5 китах, за рамками которых мы мало что видим, — говорит Максимов. — Во-первых, это большой туристический поток Алтая. Во-вторых, это деловой туризм, связанный с посещением Новосибирска. В-третьих, это «горнолыжка» в Шерегеше, которая выходит на второе место после «Красной поляны». Наконец, если смотреть на стык Сибирского и Дальневосточного округов, то «половинный» кит — это Байкал со стороны Иркутска. Но эти направления слабо связаны друг с другом в головах людей и не насыщаются чем-то ещё.

Предложение отстаёт от спроса

Говоря о туризме в более привычном смысле слова, в первую очередь, туризме, связанном с отдыхом и путешествиями, то в этом направлении уже реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов. По данным корпорации АО «Туризм РФ», в настоящее время корпорацией «Туризм РФ» заключено 57 соглашений о сотрудничестве с регионами России. За последние два года работы рассмотрено более 700 заявок и предложений из 83 регионов. По итогам рассмотрения заявок за 2021 – 2022 годы, начали реализовываться 75 инвестпроектов, включающих создание более 300 объектов туристической инфраструктуры. В Сибирском федеральном округе совместно с корпорацией реализуются 5 проектов в 3 регионах с общим номерным фондом более 1.2 тыс номеров.

Однако данных проектов для полномасштабного развития турбизнеса в Сибири явно недостаточно.

— В силу того, что наша компания связана с «Северсталью», мы были ориентированы на многие регионы севера Сибири, Арктики, и с 2018 года стали активно работать по внутрироссийскому туризму, — рассказывает заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко. — Мы учитывали необходимость преодоления ряда стереотипов: холодно, труднодоступно, дорого лететь, непонятно, чем заниматься туристу. Каждый регион богат своим туристическим потенциалом, но этот потенциал может долго лежать неипользованным. Можно долго говорить, как у нас классно, но туристы ехать не будут. Стоит задача — оживить этот туристический потенциал.

Ряд причин неиспользованности туристического потенциала Сибири признают на федеральном уровне.

Инвесторы в шести регионах Сибири получат федеральные субсидии на гостиницы Мы предпринимаем меры для повышения спроса, но мы должны поддерживать предложение, — считает председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. — У нас высокий спрос сформировался за счёт пандемии, ограничений. Россияне поехали по стране. Они сталкиваются с очень плохим сервисом, низким уровнем инфраструктуры. Это разочарование может быть фатальным для нашей индустрии. Мы должны вкладывать деньги в предложение, чтобы продукт, с которым соприкоснутся наши и иностранные туристы, соответствовал ожиданием, цене и качеству, о которых мы заявляем с высоких трибун.

Об инфраструктурных пробелах говорят и в корпорации «Туризм РФ».

— С каждым годом в Сибирь увеличивается турпоток в Сибирь, — поясняет замгендиректора корпорации Елена Фёдорова. — Однако качественный номерной фонд составляет лишь половину от общего числа средств размещения. Мы вместе с бизнесом должны построить комфортные и доступные гостиницы и курорты. Нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства» поставлена задача двукратного увеличения: 38 тыс номеров к 2030 году.

По словам Фёдоровой, такой результат реален в ходе взаимодействия бизнеса и региональных властей. В частности, предполагается, что за счёт государства к будущему объекту гостеприимства будет подведена магистральная коммуникация – дороги, электроэнергия, водоснабжение. Уже в этом году Минстрой выделит 11 регионам субсидии на строительство инфраструктуры к инвестиционным и туристическим проектам, которые инвестор реализует совместно с корпорацией. Кроме того, развитие туристической инфраструктуры возможно и параллельно с реализацией ряда других нацпроектов и госпрограмм.

— Например, у региона предусмотрены средства на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» или «Развитие сельских территорий», — говорит замдиректора «Туризм РФ». — Если рядом с будущей гостиницей есть социальный объект, то дорога до него станет частью дороги до гостиницы.

Помимо номерного фонда, остро стоит вопрос и с кадрами в отрасли гостеприимства

Корпорация «Туризм.РФ» ищет проекты в регионах Сибири В нацпроекте заложены очень амбициозные цифры по количеству рабочих мест для тех, кто будет задействован в этой индустрии — 2,9 млн рабочих мест к 2030 году, — напоминает Сангаджи Тарбаев. — Но 51 тыс человек по стране сейчас получают соответствующие дипломы, из них 80% не будут работать в этой индустрии. Сегодня мы должны глобально обратить внимание на кадры. Линейный персонал мы ещё. Наверное, как-то сможем найти за счёт трудовых мигрантов, но главное — управленческий персонал.

О кадровых проблемах говорят и в разрезе организации питания в туристическом бизнесе.

— Я приезжаю из Москвы, я не хочу в пиццерию, я хочу попробовать что-то уникальное, — приводит пример президент Федерации рестораторов и отельеров России «HoReCa Сибири» Игорь Бухаров. — И сегодня любой путешественник обращает на это внимание. Этим нужно заниматься. Это — вопрос кадров. Кого мы готовим — управленцев или того, кто умеет работать руками? Я был у министра образования: продолжают готовить технологов организации общественного питания. Ну нет у нас уже сегодня советского общественного питания. Нам нужны повара, умеющие готовить руками, а не просто записывающие какие-то рецепты и заполняющие бумажки.

Перемены на законодательном уровне

Одна из причин вышеуказанных и ряда других пробелов в отрасли — регулирующее её законодательство, которое не менялось на протяжении последних нескольких десятилетий и давно потеряло актуальность.

— Некоторые игроки рынка стараются уйти в тень, что-то замалчивают, стараются пройти, что называется, между «Сциллой и Харибдой», — говорит модератор заседания, шеф-редактор ГТРК «Новосибирск» Пётр Уваров.

С этим согласен Сангаджи Тарбаев. По его словам сейчас готовятся изменения в действующее законодательство: соответствующая стратегическая сессии специальной рабочей группы уже прошла по этому поводу в конце марта.

— Главное — не зарегулировать, — комментирует председатель комитета. — Конечно, наше законодательство (в частности 132-ФЗ) устарело морально. Мы сейчас работаем над новым законом, который не собираемся перегружать. Он должен быть законом прямого действия, рамочным, направленным на отрасль. Туризм всё-таки такая индустрия, которая касается 60-ти экономических отраслей. Если будем создавать закон, регулирующий отношения со всеми этими направлениями, то мы его согласуем, наверное, только через 10 лет.

Основной критерий, который должен лечь в основу будущего закона — простота понятийности как с точки зрения туристов, так и бизнеса.

— Сегодня мы все пользуемся разной терминологией, разными определениями, многие из которых не находят своего подтверждения в нормативно-правовых актах, — поясняет Тарбаев. — Чиновники зачастую разводят руками и говорят, что не существует такого понятия, как «экологический туризм» или не знают, что такое глэмпинг, не знают, как вводить в эксплуатацию модульные гостиницы. Кроме того, мы должны закрепить основные векторы, основные направления того, что хочет государство — это, как правило, развитие регионов. Мы должны создать такое законодательство, которое позволит регионам увидеть прямой эффект от развития туризма.

По итогам 2022 года Сибирь посетили 9 млн гостей, из них 6 млн человек воспользовались гостиничными услугами.

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