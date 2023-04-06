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Готовы ли предложения в турбизнесе догнать спрос?

  • 06/04/2023, 09:05
Автор:
туризм в Сибири
Участники пленарного заседания форума Сибирского гостеприимства «Дикороссы» обозначили актуальные тренды в отрасли.

Старт к туристическому рынку от 3,5 «китов»

Одна из первых тенденций, обозначенных участниками форума – положительная – рост внутреннего туризма как России в целом, так и на территории Сибири в частности, что было вызвано вначале коронавирусными ограничениями, затем мировыми политическими и экономическими событиями.

инвестиции в туризм

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В связи с этим в регионах начали пересматривать и подходы к туризму. Например, социальный туризм наряду с программами для детей, пенсионеров, пополнился и программами для военнослужащих.

Мы туризм воспринимали в плане выездного туризма есть крупный хаб, множество турфирм, говорит губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Но сейчас турист не романтик с палаткой, не курортник, стремящийся на море и не активный турист, который едет в Горный Алтай. Для нас туризм это и медицинский туризм, и деловой, и детский, и событийный. Не секрет, что города соревнуются за людей. Если человек приехал в Новосибирск, чтобы один раз его увидеть, то велики шансы, что он выберет этот город, чтобы жить постоянно или отправит сюда учиться детей.

В то же время, как считает председатель Координационного совета по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Общественной палаты РФ Андрей Максимов, пока не только Новосибирская область, но и Сибирь в целом, находятся в самом начале пути в части освоения туристического рынка.

По большому счёту этот турпоток держится на 3,5 китах, за рамками которых мы мало что видим, говорит Максимов. Во-первых, это большой туристический поток Алтая. Во-вторых, это деловой туризм, связанный с посещением Новосибирска. В-третьих, это «горнолыжка» в Шерегеше, которая выходит на второе место после «Красной поляны». Наконец, если смотреть на стык Сибирского и Дальневосточного округов, то «половинный» кит это Байкал со стороны Иркутска. Но эти направления слабо связаны друг с другом в головах людей и не насыщаются чем-то ещё.

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Говоря о туризме в более привычном смысле слова, в первую очередь, туризме, связанном с отдыхом и путешествиями, то в этом направлении уже реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов. По данным корпорации АО «Туризм РФ», в настоящее время корпорацией «Туризм РФ» заключено 57 соглашений о сотрудничестве с регионами России. За последние два года работы рассмотрено более 700 заявок и предложений из 83 регионов. По итогам рассмотрения заявок за 2021 – 2022 годы, начали реализовываться 75 инвестпроектов, включающих создание более 300 объектов туристической инфраструктуры. В Сибирском федеральном округе совместно с корпорацией реализуются 5 проектов в 3 регионах с общим номерным фондом более 1.2 тыс номеров.

Предложение отстаёт от спроса

Однако данных проектов для полномасштабного развития турбизнеса в Сибири явно недостаточно.

В силу того, что наша компания связана с «Северсталью», мы были ориентированы на многие регионы севера Сибири, Арктики, и с 2018 года стали активно работать по внутрироссийскому туризму, рассказывает заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко. Мы учитывали необходимость преодоления ряда стереотипов: холодно, труднодоступно, дорого лететь, непонятно, чем заниматься туристу. Каждый регион богат своим туристическим потенциалом, но этот потенциал может долго лежать неипользованным. Можно долго говорить, как у нас классно, но туристы ехать не будут. Стоит задача оживить этот туристический потенциал.

Ряд причин неиспользованности туристического потенциала Сибири признают на федеральном уровне.

субсидияна реконструкцию и строительство гостиниц

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Мы предпринимаем меры для повышения спроса, но мы должны поддерживать предложение, считает председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. У нас высокий спрос сформировался за счёт пандемии, ограничений. Россияне поехали по стране. Они сталкиваются с очень плохим сервисом, низким уровнем инфраструктуры. Это разочарование может быть фатальным для нашей индустрии. Мы должны вкладывать деньги в предложение, чтобы продукт, с которым соприкоснутся наши и иностранные туристы, соответствовал ожиданием, цене и качеству, о которых мы заявляем с высоких трибун.

Об инфраструктурных пробелах говорят и в корпорации «Туризм РФ».

С каждым годом в Сибирь увеличивается турпоток в Сибирь, поясняет замгендиректора корпорации Елена Фёдорова. Однако качественный номерной фонд составляет лишь половину от общего числа средств размещения. Мы вместе с бизнесом должны построить комфортные и доступные гостиницы и курорты. Нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства» поставлена задача двукратного увеличения: 38 тыс номеров к 2030 году.

По словам Фёдоровой, такой результат реален в ходе взаимодействия бизнеса и региональных властей. В частности, предполагается, что за счёт государства к будущему объекту гостеприимства будет подведена магистральная коммуникация – дороги, электроэнергия, водоснабжение. Уже в этом году Минстрой выделит 11 регионам субсидии на строительство инфраструктуры к инвестиционным и туристическим проектам, которые инвестор реализует совместно с корпорацией. Кроме того, развитие туристической инфраструктуры возможно и параллельно с реализацией ряда других нацпроектов и госпрограмм.

Например, у региона предусмотрены средства на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» или «Развитие сельских территорий», говорит замдиректора «Туризм РФ». Если рядом с будущей гостиницей есть социальный объект, то дорога до него станет частью дороги до гостиницы.

Помимо номерного фонда, остро стоит вопрос и с кадрами в отрасли гостеприимства

Инвестиции в туризм

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В нацпроекте заложены очень амбициозные цифры по количеству рабочих мест для тех, кто будет задействован в этой индустрии 2,9 млн рабочих мест к 2030 году, напоминает Сангаджи Тарбаев. Но 51 тыс человек по стране сейчас получают соответствующие дипломы, из них 80% не будут работать в этой индустрии. Сегодня мы должны глобально обратить внимание на кадры. Линейный персонал мы ещё. Наверное, как-то сможем найти за счёт трудовых мигрантов, но главное управленческий персонал.

О кадровых проблемах говорят и в разрезе организации питания в туристическом бизнесе.

Я приезжаю из Москвы, я не хочу в пиццерию, я хочу попробовать что-то уникальное,  приводит пример президент Федерации рестораторов и отельеров России «HoReCa Сибири» Игорь Бухаров. И сегодня любой путешественник обращает на это внимание. Этим нужно заниматься. Это вопрос кадров. Кого мы готовим управленцев или того, кто умеет работать руками? Я был у министра образования: продолжают готовить технологов организации общественного питания. Ну нет у нас уже сегодня советского общественного питания. Нам нужны повара, умеющие готовить руками, а не просто записывающие какие-то рецепты и заполняющие бумажки.

Перемены на законодательном уровне

Одна из причин вышеуказанных и ряда других пробелов в отрасли регулирующее её законодательство, которое не менялось на протяжении последних нескольких десятилетий и давно потеряло актуальность.

Некоторые игроки рынка стараются уйти в тень, что-то замалчивают, стараются пройти, что называется, между «Сциллой и Харибдой», говорит модератор заседания, шеф-редактор ГТРК «Новосибирск» Пётр Уваров.

С этим согласен Сангаджи Тарбаев. По его словам сейчас готовятся изменения в действующее законодательство: соответствующая стратегическая сессии специальной рабочей группы уже прошла по этому поводу в конце марта.

Главное не зарегулировать, комментирует председатель комитета. Конечно, наше законодательство (в частности 132-ФЗ) устарело морально. Мы сейчас работаем над новым законом, который не собираемся перегружать. Он должен быть законом прямого действия, рамочным, направленным на отрасль. Туризм всё-таки такая индустрия, которая касается 60-ти экономических отраслей. Если будем создавать закон, регулирующий отношения со всеми этими направлениями, то мы его согласуем, наверное, только через 10 лет.

Основной критерий, который должен лечь в основу будущего закона простота понятийности как с точки зрения туристов, так и бизнеса.

Сегодня мы все пользуемся разной терминологией, разными определениями, многие из которых не находят своего подтверждения в нормативно-правовых актах, поясняет Тарбаев. Чиновники зачастую разводят руками и говорят, что не существует такого понятия, как «экологический туризм» или не знают, что такое глэмпинг, не знают, как вводить в эксплуатацию модульные гостиницы. Кроме того, мы должны закрепить основные векторы, основные направления того, что хочет государство это, как правило, развитие регионов. Мы должны создать такое законодательство, которое позволит регионам увидеть прямой эффект от развития туризма.

По итогам 2022 года Сибирь посетили 9 млн гостей, из них 6 млн человек воспользовались гостиничными услугами.

 

Ранее редакция сообщала о том как туристы оценивают Новосибирск.

Фото Flickr — GensaGensa

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : Туризм в Сибири индустрия гостеприимства


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