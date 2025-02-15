В детсадах Новосибирска около 2000 лишних мест

В очереди в детский сад в Новосибирске сейчас стоят чуть более 15 тысяч детей, а свободных мест в дошкольных учреждениях будет 17 тысяч. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, выступая на онлайн-городском родительском собрании.

— Впервые за много лет количество детей, стоящих в очереди, меньше, чем количество свободных мест в детских садах, — констатировал чиновник.

Напомним, в сентябре 2024 года в первый класс в школы Новосибирска были зачислены около 24 тысяч детей — на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее. В детские сады пошли 19 тысяч детей, на 2 тысячи меньше, чем годом ранее. Этот тренд сохраняется уже несколько лет, подчеркивал ранее Ахметгареев и отмечал, что часть детсадов в Новосибирске уже несколько лет перепрофилируют под нужды младшей школы.

— Перепрофилирование идет без ущерба интересов дошкольников, — говорил чиновник. — Кроме того, позитивным моментом я считаю тот факт, что при сокращении количества дошкольников, освобождении мест в детсадах мы будем доводить группы до норматива. То есть дети будут меньше болеть, а значит, больше ходить в детсад. Кроме того, при освобождении групп появляется возможность для возвращения в дошкольные учреждения программ допобразования. Ранее мы были вынуждены от них отказаться в связи с большой загрузкой.

Подобный тренд, по его словам, постепенно дойдет до школ. В 2024-2025 учебном году 170 школ города учатся в две смены с коэффициентом заполнения от 1,1 до 2.

По данным мэрии, на сегодняшний день в Новосибирске работают 220 муниципальных дошкольных учреждений и 28 школ с дошкольными группами. Комплектование в детские сады города начнётся 1 марта и продлится до 31 августа.

По данным ЗАГС Новосибирской области, в 2024 году в регионе родились 24923 младенца, в 2023 — 26275, в 2022 — 26976, в 2021 — 28507, в 2020 — 29103, в 2019 — 30421, в 2018 — 32936.

Ранее редакция сообщала о том, что детские сады предлагают создавать при предприятиях в Новосибирске.