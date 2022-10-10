Депутат Госдумы предложил печатать авиабилеты на русском языке

В Минтранс РФ поступило обращение депутата Госдумы Сергея Коткина о «многочисленных поступающих жалобах граждан» на электронные билеты и посадочные талоны на внутренних рейсах, где «вся важная информация изложена на английском языке». По данным газеты «Коммерсант», в депутатском запросе от 26 сентября говорится, что «это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих английским языком». Депутат просит Минтранс обязать перевозчиков приводить в билетах и посадочных талонах информацию на русском языке. К письму господин Коткин приложил копии собственных электронных билетов «Аэрофлота» за 2022 год, в которых единственная надпись на русском: «Счастливого пути».

Также Коткин заверил, что ему известно «большое количество примеров», когда перевозочные документы не оформляются по-русски, и это «провоцирует сложности, в особенности в больших аэропортах».

Проведенный «Комерсантом» опрос показал, что компании никогда не сталкивались с жалобами, касающимися трудностей с прочтением билетов. Авиакомпания Red Wings сообщила, что технически невозможно написать все на русском.

— В международных системах бронирования Sabre и Amadeus технически невозможно создать маршрутную квитанцию и посадочные талоны на русском, так как там нет кириллицы, — говорится в сообщении Red Wings.

Стоит уточнить, что этот перевозчик выпускает свои посадочные и маршрутные талоны на русском, поскольку работает в отечественной системе «Леонардо», на которую «Аэрофлот» должен перейти с 1 ноября.

В Smartavia отметили, что «изменения в макете требуют от авиакомпании времени и определенных затрат». Компания также отнесла такую идеи к «весьма странным».

Ранее редакция сообщала, что стоимость авиабилетов из Новосибирска в Ереван взлетела до 196 тысяч рублей.