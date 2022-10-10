Рекламодателям

Депутат Госдумы предложил печатать авиабилеты на русском языке

  • 10/10/2022, 12:04
авиабилеты на русском
Авиакомпании назвали это предложение «весьма странным».

В Минтранс РФ поступило обращение депутата Госдумы Сергея Коткина о «многочисленных поступающих жалобах граждан» на электронные билеты и посадочные талоны на внутренних рейсах, где «вся важная информация изложена на английском языке». По данным газеты «Коммерсант»,  в депутатском запросе от 26 сентября говорится, что «это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих английским языком». Депутат просит Минтранс обязать перевозчиков приводить в билетах и посадочных талонах информацию на русском языке. К письму господин Коткин приложил копии собственных электронных билетов «Аэрофлота» за 2022 год, в которых единственная надпись на русском: «Счастливого пути».

Также Коткин заверил, что ему известно «большое количество примеров», когда перевозочные документы не оформляются по-русски, и это «провоцирует сложности, в особенности в больших аэропортах».

Проведенный «Комерсантом» опрос показал, что компании никогда не сталкивались с жалобами, касающимися трудностей с прочтением билетов. Авиакомпания Red Wings сообщила, что технически невозможно написать все на русском.

— В международных системах бронирования Sabre и Amadeus технически невозможно создать маршрутную квитанцию и посадочные талоны на русском, так как там нет кириллицы, — говорится в сообщении Red Wings.

Стоит уточнить, что этот перевозчик выпускает свои посадочные и маршрутные талоны на русском, поскольку работает в отечественной системе «Леонардо», на которую «Аэрофлот» должен перейти с 1 ноября.

В Smartavia отметили, что «изменения в макете требуют от авиакомпании времени и определенных затрат». Компания также отнесла такую идеи к «весьма странным».

 

Ранее редакция сообщала, что стоимость авиабилетов из Новосибирска в Ереван взлетела до 196 тысяч рублей. 

Фото: pixabay.com — ThePixelman

226

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : маршрутная квитанция авиабилеты на русском


выплаты мобилизованным

Семьи мобилизованных из Новосибирской области получат по 100 тыс рублей

Деньги начнут поступать в ближайшее время.
Читать статью >>
интеллектуальная собственность

Патент — это морок или реальная возможность заработать и привлечь инвестиции?

Эксперты и участники рынка оценили ситуацию с изобретениями и интеллектуальной собственностью, а также интерес к ним со стороны бизнеса.
Читать статью >>
инвестиции в стартап

До конца года в Новосибирске планируют создать цифровой акселератор «Долина Сибири»

На базе киберполгона СибГУТИ инициаторы планируют обкатать стандарт для привлечении инвестиций в стартапы и тиражировать его на другие площадки.
Читать статью >>
Меры поддержки бизнеса при частичной мобилизации

Правительство РФ озвучило первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП

Для решения проблемных вопросов, которые возникают в связи с частичной мобилизацией.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко — о том, как частичная мобилизация повлияла на его бизнес и почему он не планирует закрывать компанию.
Все материалы
Лента новостей

Блогера, напавшего на врача, приговорили к обязательным работам

10/10/2022, 12:41

Суд признал законным отказ претенденту на госконтракт по инфекционной больнице

10/10/2022, 12:26

За поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 продавец получила штраф

10/10/2022, 11:53

Мэрию Омска обвиняют в срыве срока выплат по госзакупке

10/10/2022, 11:38
Популярное

Где в Новосибирске нельзя продавать алкоголь?

07/10/2022, 17:25

В январе 2023 года пенсии обещают проиндексировать на 4,8%

07/10/2022, 10:03

Налоговая служба напомнила новосибирцам о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря

06/10/2022, 17:38

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Переведите зарплату в Банк «Левобережный» и получайте кешбэк и проценты на остаток

07/10/2022, 17:59

ВТБ выдал льготные автокредиты на сумму более 2 млрд рублей

07/10/2022, 10:43

Клиенты Банка Уралсиб могут вносить наличные на счет в банкоматах сторонних банков с бизнес-картой

07/10/2022, 10:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска