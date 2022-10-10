За поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 продавец получила штраф

Колыванский районный суд Новосибирской области рассмотрел уголовное дело по обвинению работника продовольственного магазина, расположенного в р.п. Колывань, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно — в использовании заведомо подложного документа, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

— Судом установлено, что подсудимая заказала лицу подделку сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а после получения поддельного сертификата предъявила его в отдел персонала организации по месту трудоустройства, — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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