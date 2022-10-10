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Суд признал законным отказ претенденту на госконтракт по инфекционной больнице

  • 10/10/2022, 12:26
инфекционная больница
Минздрав области посчитал сомнительной гарантию, которую предоставила компания.

В Арбитражном суде Новосибирской области с участием сотрудников прокуратуры Новосибирской области разрешен спор об обжаловании решения министерства здравоохранения области, которым отклонена заявка одного из потенциальных инвесторов строительства инфекционной больницы в поселке Садовый. Об этом сообщила областная прокуратура.

— Заявка отклонена, так как претендент не соответствовал требованиям закона к участнику государственно-частных партнерских проектов. В подтверждение наличия необходимых средств или возможности их получения истец представил сомнительную гарантию компании, зарегистрированной в другой стране и не являющейся кредитной организацией. В настоящее время в отношении одного из учредителей компании истца идет процедура банкротства, — пояснили в ведомстве. — При таких обстоятельствах у региональной власти возникли обоснованные сомнения в добросовестности истца и его способности выполнить свои обязательства.

Принявший участие в деле прокурор поддержал позицию отраслевого министерства о том, что заявка истца о намерении участвовать в конкурсе не отвечает требованиям закона. Судебным актом требования истца отклонены, решение Минздрава области признано законным. На основании правомерно заключенного концессионного соглашения выбранный частный партнер продолжает строительство больницы на 504 койко-места в поселке Садовый.

Судя по данным, размещенным на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, речь идет о компании ООО «РКап Концессионная компания №10» (Московская область). К заявлению о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве компания приложила независимую гарантию от 02.08.2021, выданную частной компанией с ограниченной ответственностью «Инфраструктура инвест капитал лимитед», говорится в материалах суда.

Новости Новосибирска

Новосибирская область заключила соглашение о строительстве новой инфекционной больницы

Напомним, соглашение о строительстве инфекционного госпитали Новосибирская область заключила в сентябре 2021 года с инвестиционно-строительным холдингом К1 в рамках государственно-частного партнерства. Мощность медицинского учреждения — 504 койки. Общая площадь на старте проекта — порядка 35 тысяч кв м. В составе комплекса планируется создание 6 лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологического отделение, а также 4 лабораторий и операционного блока с родовым отделением. Медицинское учреждение будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Объект будет оборудован вертолётной площадкой для санитарной авиации, что позволит принимать пациентов из отдалённых районов области. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован в конце 2022 года.

В сентябре 2022 года проект инфекционной больницы обсуждался на сессии регионального парламента. Министр экономического развития Лев Решетников сообщал, что проект подорожал с 5 до 13,5 млрд. В основном за счет того, что инфекционный госпиталь теперь строится как инфекционная больница, с увеличением площадей (с 35 тысяч до 40,5 тысячи кв. м) и функционала. Расходы сопоставимы с затратами на объекты в других регионах, поэтому больших вопросов у депутатов на сессии проект не вызвал. Даже несмотря на смещение сроков завершения строительства на 9 месяцев — до третьего квартала 2023 года.

 

Ранее область рассчитывала построить новый инфекционный госпиталь к концу 2021 года. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура инфекционная больница гарантия для госконтракта


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