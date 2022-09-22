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Стоимость авиабилетов из Новосибирска в Ереван взлетела до 196 тысяч рублей

  • 22/09/2022, 12:48
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Стоимость авиабилетов из Новосибирска
Также до нескольких сотен тысяч рублей подорожали авиабилеты в другие страны, которые россияне могут посещать, не оформляя визы.

По данным сайтов авиаперевозчиков, билеты на ближайший самолет в Алма-Ату из Новосибирска можно приобрести за 67 тысяч рублей, на рейс до Стамбула их стоимость взлетела до 120 тысяч рублей, а долететь до Еревана можно максимум за 196 тысяч рублей (однако есть варранты и подешевле). В Астану билеты предлагают за 78 тысяч рублей.

СМИ передают, что большинство билетов накануне уже раскупили. РБК уточняет, что авиабилетов на 21 и 22 сентября не было уже в среду.

Важно, что на многие рейсы билеты на ближайшее время уже недоступны. Например, в Астану в эконом-классе есть возможность улететь только 28 сентября.

 

Ранее редакция сообщила, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Фото: S7 Airlines

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Рубрики : Общество Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : новости туризма кризис авиаперелёты авиабилеты


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