Стоимость авиабилетов из Новосибирска в Ереван взлетела до 196 тысяч рублей

По данным сайтов авиаперевозчиков, билеты на ближайший самолет в Алма-Ату из Новосибирска можно приобрести за 67 тысяч рублей, на рейс до Стамбула их стоимость взлетела до 120 тысяч рублей, а долететь до Еревана можно максимум за 196 тысяч рублей (однако есть варранты и подешевле). В Астану билеты предлагают за 78 тысяч рублей.

СМИ передают, что большинство билетов накануне уже раскупили. РБК уточняет, что авиабилетов на 21 и 22 сентября не было уже в среду.

Важно, что на многие рейсы билеты на ближайшее время уже недоступны. Например, в Астану в эконом-классе есть возможность улететь только 28 сентября.

Ранее редакция сообщила, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.