О самых молодых пенсионерах Новосибирской области рассказали в СФР

В отделении Социального фонда России по Новосибирской области были названы самые молодые пенсионеры в регионе — мужчина и женщина. Ими стали лётчик-испытатель и балерина из Новосибирского областного театра оперы и балета «НОВАТ».

— Самым молодым пенсионером в регионе, которому страховая пенсия была установлена ранее общеустановленного пенсионного возраста, является летчик 1994 года рождения, — сообщили в Соцфонде в ответе на запрос Om1 Новосибирск.

Специальный стаж данного пилота — свыше 25 лет (с учетом налета часов).

Самой молодой пенсионеркой в регионе стала балерина театра НОВАТа. Она начала получать пенсию в 2017 году, когда ей было 33 года.

Отметим, что в Новосибирской области самые большие пенсии получают лётчики-испытатели, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны.

Ранее редакция сообщала о том, что страховые пенсии проиндексированы у 727,5 тысяч новосибирских пенсионеров. Пенсия у работающих пенсионеров выросла на 1,6 тыс. рублей, у неработающих — на 1,8 тыс рублей.