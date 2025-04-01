Прокуратура требует семь лет тюрьмы для главы ЖКХ Новосибирской области Архипова

Государственное обвинение попросило приговорить министра жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области Дениса Архипова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, 1 апреля в Центральном районном суде началась прения сторон по делу министра ЖКХ.

Напомним, глава ведомства Денис Архипов был задержан в марте 2024 года. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий и злоупотребление ими (статьи 286 и 285 УК РФ). По версии следствия, министр незаконно отказался от требования уплаты банковской гарантии, предоставленной компании ООО «Экология-Новосибирск» для работы в качестве регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В результате его действий, как полагают следователи, бюджет региона недополучил 220 миллионов рублей.

Кроме того, согласно материалам дела, в июле 2018 года чиновник, не имея на то соответствующих полномочий, подписал договор с АО «Экооператор» о выделении бюджетных средств. Несмотря на то, что компания не одержала победу в конкурсе на получение статуса регионального оператора, чиновник всё же предоставил ей 10 миллионов рублей.

В марте 2024 года по решению суда Архипова поместили в СИЗО. В феврале 2025 года ему изменили меру пресечения и перевели под домашний арест.

Ранее редакция сообщала о том, что в защиту Дениса Архипова выступали действующие и бывшие чиновники правительства Новосибирской области. В январе 2025 суд отклонил иск прокуратуры о взыскании с МинЖКХ 220 млн рублей.