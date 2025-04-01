Благотворительный фестиваль бездомных животных пройдет в Новосибирске

На ближайших выходных в Новосибирске состоится благотворительный фестиваль WOOF. В рамках мероприятия будут представлены 100 собак и кошек из местных приютов, которые готовы к новой жизни.
Цель фестиваля — помочь бездомным животным обрести новый дом. Кроме того, он призван привлечь внимание жителей города к этой проблеме и показать, как можно внести свой вклад в заботу о кошках и собаках, которые остались без дома.
— Если вы готовы забрать питомца домой, не забудьте паспорт, так как животные передаются по договору ответственного содержания, — говорится в сообщении организаторов.
Стоит отметить, что в Новосибирске фестиваль будет проходить в третий раз. За два предыдущих мероприятия новых хозяев смогли найти 68 животных. В 2023 году фестиваль в городе посетили 2679 человек, в рамках благотворительного проекта была собрано 1 тонна 300 кг кормов для животных.
Впервые фестиваль прошел в Москве весной 2016 года.
Ранее редакция сообщала о том, что владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана. Их пугают изъятием питомцев.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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