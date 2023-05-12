Депутат Госдумы придумал «налог на развлечения»

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев считает, что разрабатываемые поправки — это «целевой налог на развлечения в период военного времени».
— Иностранные подданные и заукраинцы окажутся в сложном положении: ходишь в кафе и рестораны — помогаешь российской армии. Не хочешь — пельмени на кухне варишь, — написал депутат в своем телеграм-канале.
В интервью «Комсомольской правде» Матвеев заявил, что в настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект. Однако не исключено, что это будут поправки в Налоговый кодекс РФ.
Документ по готовности будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, добавил Михаил Матвеев.
Ранее редакция сообщала, что Минфин утвердил итоговый вариант законопроекта о «налоге на удачу», согласно которому заплатят его компании, получившие сверхприбыль.
Фото: ru.freepik.com — freepik
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